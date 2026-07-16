Marilyn Manson je večeras u Areni. Franjevac se oglasio, neki pozvali na molitvu preko Zooma

Večeras u zagrebačku Arenu stiže američki glazbenik Marilyn Manson (57), jedan od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih glazbenika alternativnog rocka. Manson je posljednji put u Hrvatskoj pjevao prije više od dvadeset godina, a događaj je najavljen kao provokativno umjetničko iskustvo koje pomiče granice i nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Franjevac Ivo Rastočić ranije je upozorio, kako piše portal Medjugorje-news, na dvostruke kriterije pri organizaciji velikih glazbenih događaja. Istaknuo je da su pojedinim domaćim izvođačima godinama otežani nastupi u toj dvorani, dok se istodobno bez prepreke organizira koncert izvođača čije su javne poruke i nastupi već dugo predmet brojnih kontroverzi. Smatra kako ovakvi koncerti mogu pridonijeti normalizaciji sadržaja koji promiču nasilje, destrukciju i relativizaciju moralnih vrijednosti, posebno za mlade.

Nakon objave zaredali su se brojni komentari na društvenim mrežama.

"Bez obzira koliko nas sotona napadala neće nas pokoriti. Na taj koncert doći će oni koji joj pripadaju ali zadnja će biti Kristova, a nama je da molimo za našu Domovinu", napisao je jedan komentator.

"Sotona je onaj tko dozvoljava ovako nešto moramo misliti na našu mladost", "Zabraniti ovu spodobu i sotonu da nastupa i širi sotonizam", "Pakao na zemlji...policija uživa gledajući drogu nitko ništa ne poduzima ....da se netko izjasni protiv zatvorilo bi ga", samo su neki od komentara.

No, ima i onih koju se ne protive koncertu.

"Već je bio u Puli pred 20 godina.. apsolutno ništa se nije desilo. Vjerojatnost da će izbiti nered je veći u narodnjačkom klubu, jer na koncertu od Mansona ljudi dolaze radi doživljava i nitko nije zainteresiran u nasilje..", obrazložio je čitatelj svoj stav.

Foto: PROMO

Među komentarima se našao i jedan koji je pozvao sve na zajedničku molitvu. "Pozivam sve koji mogu da se uključe. Važno je da budemo zajedno u molitvi", stoji, između ostalog u komentaru. U njemu se nalazi i poziv na zajedničku molitvu putem Zooma, koju predvodi Zajednica Dobri Pastir.

Fra Ivo Rastočić sada se ponovno oglasio na svom Facebook profilu povodom koncerta, nazivajući ga 'sotonističkim obredom'.

Inače, Mansonova turneja prati izlazak njegova dva nova albuma, konceptualne cjeline nazvane "One Assassination Under God". Prvi dio, objavljen 2024., označio je Mansonovo kreativno buđenje nakon turbulentnog razdoblja obilježenog pravnim bitkama i medijskom izolacijom. Drugi dio, s izlaskom najavljenim za 14. kolovoza 2026., zaokružuje priču. Sam Manson opisao je prvi dio albuma kao pjesme "dočarane iz čistilišta, sirove kao red slomljenih zuba koji pomalo podsjećaju na osmijeh". Za nadolazeće drugo poglavlje, koje će publika u Zagrebu čuti netom prije izlaska, poručio je da upotpunjuje njegovu priču.

"Ponosan sam što vam mogu dati drugo poglavlje 'One Assassination Under God'. Ovo upotpunjuje moju priču. Svaki kamen koji je bačen na mene iskoristio sam da naoštrim svoje rubove. Prerastao sam čistilište i urezao ove pjesme u kožu svijeta. Dok slušate, nadam se da će stvoriti ožiljak koji ne možete zaboraviti", izjavio je roker.