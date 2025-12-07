'Američki Antikrist' vraća se u Hrvatsku: Kako se povučeni tip pretvorio u 'novo lice sotone'...

Ne možemo dokazati optužbe za seksualni napad izvan svake sumnje. Nemamo dovoljno dokaza. Optužbe za obiteljsko nasilje ušle su u zastaru. Cijenimo hrabrost žena koje su istupile sa svojim prijavama i podijelile iskustva. Zahvaljujemo im na suradnji i strpljenju tijekom naše istrage, kazao je početkom godine Nathan Hochman iz tužiteljstva Los Angelesa.

I nakon četiri godine, Marilyn Manson mogao je odahnuti. Iako je cijelo vrijeme inzistirao na svojoj nevinosti, teške optužbe koje su protiv njega iznijele bivše partnerice i suradnice, smatrali su mnogi stručnjaci, trebale su ga poslati iza rešetaka. Vjerojatno do kraja njegova života. Ali pred očima zakona, on je sad slobodan čovjek koji nije napravio ništa krivo. Može raditi što god želi.

A gledajući Mansonovu karijeru, to znači samo jednu stvar - mršavi šmokljan iz malenog grada nastavit će šokirati i provocirati Ameriku. Kao što je to radio cijele karijere....

Brian Hugh Warner, svima poznat kao Marilyn Manson, rođen je 5. siječnja 1969. godine u gradiću Cantonu u Ohiju. I vjerojatno nitko tad ne bi rekao da će se dječak iz konzervativne, religiozne obitelji u Ohiju pretvoriti u jedno od najkontroverznijih imena u povijesti glazbe. Brian je jedino dijete u obitelji Barbare i Hugha Warnera. Njegov otac bio je bivši vojnik koji je služio u Vijetnamu, majka je bila iznimno religiozna pripadnica episkopalne crkve.

Presnimka fotografija iz knjige Marilyna Mansona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mali Brian odgojen je u strogo religioznom okruženju, gdje je grijeh bio stalna prijetnja, a kazne za neposluh bile su oštre. U školi i crkvi su mu punili glavu da je grijeh posvuda, da ga čekao pakao ako ne bude sve ono što mu kažu, govorili su mu kakvu glazbu može slušati, što može čitati, što može gledati...

Ali od malih nogu osjećao je da je društvo oko njega puno licemjerja i laži. Kako oni koji njemu žele naređivati ne žive pod naredbama koje promoviraju.

Djedov podrum pornografije

U svojoj autobiografiji "The Long Hard Road Out of Hell" iz 1999. godine Manson je otkrio niz jezivih detalja o svojem odrastanju, za koje je siguran da su uvelike oblikovale njegovu osobnost. U knjizi je opisao kako je jednom prilikom kao dijete s rođakom u podrumu otkrio ogromnu kolekciju fetišističke pornografije. Pripadala je njegovu djedu. I nije to bila 'obična' pornografija. Djed Manson prikriveno je uživao u sadomazohističkom sadržaju, u snimkama seksa ljudi u životinjskim kostimima...

"Zamišljao sam svog djeda kao uglednog čovjeka, a onda sam otkrio da ispod površine skriva svijet toliko bolestan da ni sada ne mogu shvatiti koliko je to oblikovalo moju percepciju ljudske seksualnosti. Neke noći bismo ga čuli kako stenje i proizvodi zvukove koje nijedno dijete ne bi smjelo čuti od svog djeda" napisao je Manson u biografiji.

Djed je, izvan podruma, bio ugledan član zajednice. Jedan od onih na koje bi se mladi trebali ugledati. Mansonu se gadilo to licemjere.

U tinejdžerskim godinama Brian je bio izložen i u bullyingu u školi. Bio je drugačiji od ostalih klinaca, nije se uklapao, nije se ni htio uklopiti. Krenuo je graditi neki svoj svijet. Glazba mu je uskoro postala omiljena utjeha i utočište od problema.

Presnimka fotografija iz knjige Marilyna Mansona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sreća mu se osmjehnula kad je obitelj iz dosadnog Ohija preselila u uzbudljivu Floridu. Manson tu studira novinarstvo, radi za magazin 25th Parallel, gdje se u početku posvećuju bizarnim pričama, intervjuira domine, seks radnice... Ali uskoro počinje intervjuirati i slavne glazbenike. I tu mu se upalo neki kliker u glavi - više ne želi pisati, želi da drugi o njemu pišu kao glazbeniku. No to je teško, jer nema bend, nema pjesme, nema demo...

Ali ima 'šok element'.

Pa Manson pod pseudonimom objavljuju prvi tekst o sebi i svojem bendu. Naravno, sve je puno komplimenata, poručuje svijetu da Manson i Spooky kids dolaze.Njihovi nastupi u Fort Lauderdaleu u Floridi sve su popularniji među underground zajednicom. I puni su bizarnosti, na pozornici su ljudi u kavezima, glave lutaka pobacane su posvuda, sve je puno okultne simbolike.... Manson je oduvijek znao šokirati i provocirati. Uostalom, i njegovo ime sve govori Marilyn po Monroe i Manson kao Charles Manson. Spoj glamura i smrti.

ARHIVA: Koncert Marilyn Mansona u Pulskoj areni 2005. godine | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

A Amerika jednako slavi oboje...

- Želio sam stvoriti ime koje bi simboliziralo apsolutni kontrast između glamura i zla, između nevinih djevojaka s naslovnica i masovnih ubojica koji su definirali strahove jedne generacije - napisao je u svojoj biografiji.

Američki antikrist i masakr

Početkom 90-ih bend je privukao pažnju Trenta Reznora, frontmena Nine Inch Nailsa, koji ih je potpisao za svoju izdavačku kuću. Ubrzo je izašao album Portrait of an American Family (1994.), ali pravi proboj dogodio se s Antichrist Superstar (1996.), albumom koji je bio agresivan, nihilistički i ispunjen vizijama pakla u kojem Manson postaje novo lice sotone.

Mršavi šmokljan sad je najveća noćna mora konzervativne Amerike.Sve je više prosvjeda protiv njega, na noge se dižu razne religiozne udruge, zabranjuju mu se nastupi, cenzuriraju ga, neke trgovine odbijaju prodavati njegove albume, prijete mu ubojstvom...Uglavnom, rade mu reklamu kakva se ne može platiti.

Foto: Mike Schofield/NEWS SYNDICATION

Napravili su ga 'household' imenom.

A 1999. godine i državnim neprijateljem broj jedan. U travnju 1999. godine dva tinejdžera u Coloradu ubila su 12 kolega i jednog profesora prije nego što su počinili samoubojstva. A mediji su odmah ubojice povezale s Mansonom.

"Bili su odjeveni kao on", "Nosili su majice s Mansonovim likom"; "Njegova glazba inspirirala ih je na pokolj", "Sotonist im je isprao mozgove", vrištali su s TV-a, s radija, iz novina, ali i prosvjednici na ulicama.

I sve te tvrdnje, pokazat će se kasnije, bile su neistinite.

Mladići-ubojice uopće nisu bili Mansonovi fanovi. Ali kad se laž ponovi 1000 puta...

Manson dugo nije htio komentirati ništa vezano uz masakr. On i članovi benda teško su se nosili s tim da ih se okrivljuje za jedan od najgorih pokolja desetljeća u SAD-u...

- Amerika uvijek treba žrtveno janje. Ne žele pričati o pravim problemima poput mentalnog zdravlja i nasilja u društvu, pa traže nekoga poput mene da me okrive. Ali ja nisam tu da zabavljam moralne paničare, ja sam tu da umjetnost gurnem do granica - kazat će nakon nekog vremena na tu temu.

Htjeli su ga otkazati, htjeli su ga zabraniti, ali uspio je preživjeti.

Nastavio je snimati i nastupati, njegovi performansi postajali su sve bizarniji, često se rezao po pozornici, optuživali su ga da je i žrtvovao životinje sotoni za vrijeme nastupa... Glumio je u filmovima i serijama, bavio se slikarstvom... Ali svejedno je gubio na relevantnosti.

Klince iz doba interneta puno je teže šokirati, oni su do 13 - 14 godine vidjeli svakakvih strahota online.

Teške optužbe

Daleko od toga da Manson više nije bio rock-zvijezda. Ali nije više bio strah broj jedan konzervativne Amerike.

Ali zato je 2021. godini opet postao tema broj jedan američkih i svjetskih medija. Evan Rachel Wood s kojom je Manson bio u vezi optužila ga je da ju je seksualno zlostavljao, mučio, maltretirao... Uskoro se još nekolicina žena pridružila optužbama protiv Mansona. On je odmah sve negirao, ali industrija se okrenula protiv njega...

Foto: Mike Schofield/NEWS SYNDICATION

Agent mu je otkazao suradnju, ostao je bez ugovora u izdavačkoj kući, ostao je bez uloge u seriji, uklonjen je iz projekata na kojima je radio, njegovi stari albumi povučeni su iz prodaje...

Koliko je točno izgubio nemoguće je točno procijeniti, ali gubici su bili ogromni, od otkazanih turneja, ugovora i projekata.

Istraga je trajala gotovo četiri godine. U međuvremenu je dio optužbi riješio nagodbama (uključujući i slučaj s glumicom Esmé Bianco iz “Igre prijestolja”), a jedna žena koja ga je optuživala za seksualno zlostavljanje odustala je od tužbe, kazavši da je bila nagovorena da svjedoči protiv njega. Početkom 2025. stigla je konačna odluka tužiteljstva da neće goniti Mansona.

Glumica Esmé Bianco potvrdila je da je bila dio kriminalne istrage i da je istražiteljima predala stotine dokaza, fotografije tijela prekrivenog ugrizima, modricama i ranama od noža, e-mailove, poruke i prijetnje njezinu imigracijskom statusu.

Foto: Jim Ruymen/REUTERS

"Prije gotovo četiri godine, učinila sam ono što se od žrtava silovanja očekuje: otišla sam na policiju," rekla je u listopadu 2024. godine.

"Detaljno sam opisala kako me rock glazbenik Brian Warner, poznatiji pod umjetničkim imenom Marilyn Manson, silovao i zlostavljao tijekom naše veze. Iako sam duboko razočarana odlukom Okružnog tužiteljstva da ne podigne optužnicu protiv Briana Warnera, nažalost, nisam iznenađena,” poručila je Bianco putem odvjetnika kad je donesena odluka.

"Još jednom, naš pravosudni sustav iznevjerio je žrtve. Ne prozivam pojedinačne tužitelje i istražitelje koji su godinama radili na ovom slučaju, već sustav koji im je omogućio da rade s jednom rukom vezanom iza leđa - dodala je.

Mansonov odvjetnik nakon toga je poručio da je pravda zadovoljena. I sad se čeka idući potez kontroverznog glazbenika.

Do razina stare slave, tamo kraja 90-ih kad je bio na vrhuncu, teško će opet doći. Provokacija ne funkcionira kao prije, a iako je službeno nevin, njegovo ime je okaljano. I 'glave' industrije ne žele riskirati svoju reputaciju surađujući s nekim poput Mansona...Sve obožavatelje nije izgubio. Brojni ga žele vidjeti u filmovima i serijama, priželjkuju njegovu novu biografiju u kojoj će iznijeti svoju stranu priče, nadaju se kako će dati veliki intervju, poneki priželjkuju da to bude kod Joea Rogana...

Iako je tijekom posljednjih nekoliko godina izgubio mnoge industrijske kontakte, nije bio potpuno napušten.

Novi pohod na scenu

Kanye West bio je jedan od rijetkih poznatih glazbenika koji su mu javno pružili podršku. Pozvao ga je na pozornicu tijekom izvođenja albuma Donda 2021. godine i čak mu dao priliku da sudjeluje u albumu.

Johnny Depp, dugogodišnji prijatelj, nikada se nije javno distancirao od Mansona. Budući da je i sam prošao kroz kontroverze i pravne bitke, nije isključeno da će njih dvojica ponovno surađivati, možda u glazbi, možda na filmu.

Osim glazbe, Manson je uvijek imao veze s filmom i modom. Njegove uloge u serijama poput "Sons of Anarchy" i "The New Pope" dokazale su da ima potencijal za ozbiljne glumačke uloge. Ako ga Hollywood odbaci, priliku bi mogao pronaći u nezavisnim horor filmovima, gdje je kontroverza prednost.

Najveće pitanje zapravo nije hoće li ga industrija prihvatiti – već želi li se Manson uopće vratiti? Ako nas je povijest ičemu naučila, to je da Manson 'cvjeta' u kontroverzi. Svoju karijeru izgradio je na provokaciji i pomicanju granica društveno prihvatljivog.

Ako vidi priliku da povrati svoju ostavštinu, malo je vjerojatno da će je propustiti. Mel Gibson vratio se nakon velikog skandala, Depp je 'preživio' težak skandal, čak ni Louis C.K nije potpuno opisan... Marilyn Manson bi mogao pokušati isto.

"Nisam ja taj koji je stvorio Marilyn Mansona. Stvorilo me društvo koje slavi nasilje i odbacuje one koji misle drugačije", kazao je svojevremeno glazbenik, koji u srpnju 2026. godine stiže u zagrebačku Arenu...

*Tekst je u originalu objavljen u magazinu Exspress u veljači 2025. godine

