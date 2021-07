Glazbenik Marilyn Manson (52) predao se policiji nakon što je izdan nalog za njegovo uhićenje jer je napao snimateljicu, pišu strani mediji. Taj incident dogodio se u kolovozu 2019, a optužen je zato što se pljuvanje smatra 'neovlaštenim fizičkim kontaktom'.

Manson se predao policijskoj upravi Gilford, a šef policije Anthony Burpee istaknuo je da su pjevača nakon ispitivanja pustili uz jamčevinu.

Mansonov odvjetnik nedavno je rekao da je Mansonova slika slučajno pala na ruku snimateljice, za što je ona tražila 35.000 dolara, što je oko 221.000 kuna.

- Već je dulje vrijeme svjestan, kao i njegov agent i njegov pravni tim, da je izdan nalog za njegovo uhićenje, ali nije pokazao nikakvu želju da se vrati u New Hampshire i odgovara za to. Snimateljicu je unajmila tvrtka iz New Hampshirea da snimi koncert i nalazila se nedaleko od pozornice kad se navodni napad dogodio - piše u policijskom izvješću.