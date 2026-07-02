Marilyn Manson za dva tjedna u Zagrebu: Sprema 'mračni' show za pamćenje, ima i iznenađenje

Kontroverzni američki glazbenik Marilyn Manson (57), jedna od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih figura alternativnog rocka, stiže za dva tjedna u Hrvatsku. U sklopu velike svjetske turneje "One Assassination Under God", Manson će 16. srpnja 2026. godine zauzeti pozornicu zagrebačke Arene, više od dvadeset godina nakon svog posljednjeg koncerta u pulskoj Areni. Događaj je najavljen kao provokativno umjetničko iskustvo koje pomiče granice i nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Turneja prati izlazak njegova dva nova albuma, konceptualne cjeline nazvane "One Assassination Under God". Prvi dio, objavljen 2024., označio je Mansonovo kreativno buđenje nakon turbulentnog razdoblja obilježenog pravnim bitkama i medijskom izolacijom. Drugi dio, s izlaskom najavljenim za 14. kolovoza 2026., zaokružuje priču. Sam Manson opisao je prvi dio albuma kao pjesme "dočarane iz čistilišta, sirove kao red slomljenih zuba koji pomalo podsjećaju na osmijeh". Za nadolazeće drugo poglavlje, koje će publika u Zagrebu čuti netom prije izlaska, poručio je da upotpunjuje njegovu priču.

"Ponosan sam što vam mogu dati drugo poglavlje 'One Assassination Under God'. Ovo upotpunjuje moju priču. Svaki kamen koji je bačen na mene iskoristio sam da naoštrim svoje rubove. Prerastao sam čistilište i urezao ove pjesme u kožu svijeta. Dok slušate, nadam se da će stvoriti ožiljak koji ne možete zaboraviti", izjavio je roker.

Posljednjih godina Manson je bio otvoren i po pitanju svoje "trijeznosti", što je tema koja je donedavno bila nezamisliva u njegovom javnom diskursu. Tijekom prvog koncerta na američkom dijelu turneje u Kaliforniji, uzeo je trenutak da se obrati publici. Nazvao je to "ispovijedi" o svojoj novostečenoj trijeznosti. Ova osobna transformacija neizbježno se prelijeva i na njegove nastupe i donosi drugačiju vrstu fokusa i sirove energije koja sada ne proizlazi iz kaosa, već iz pročišćene umjetničke vizije. Iako naziv novog singla "Drugs Like You", nastalog u suradnji s indie glazbenikom Fencesom, može zvučati sugestivno, Manson je ostao dosljedan svom putu oporavka.

Foto: Mike Schofield/NEWS SYNDICATION

Za turneju 2026. Manson je okupio izmijenjenu, ali moćnu postavu glazbenika. Najveća promjena dogodila se nakon što je gitarist i skladatelj Tyler Bates, ključan suradnik na posljednja četiri albuma, najavio povlačenje s turneje kako bi se posvetio radu na filmskoj glazbi. Bates je potvrdio da je novi album njihovo najbolje zajedničko djelo. Njegov odlazak otvorio je vrata za povratak Tima Skolda, švedskog multiinstrumentalista koji je s Mansonom surađivao na kultnim albumima "The Golden Age of Grotesque" i "Eat Me, Drink Me". Skold je preuzeo bas-gitaru, dok se dosadašnji basist Piggy D (poznat iz benda Roba Zombieja) prebacio na gitaru. Bubnjeve i dalje svira Gil Sharone, a drugu gitaru preuzeo je Nick Annis, koji je surađivao s glazbenicima poput Dorothy i Keshe. Ova nova-stara kemija u bendu obećava svjež, ali i prepoznatljiv zvuk.

Mansonovi koncerti oduvijek su bili više od pukog izvođenja pjesama; oni su teatralni performansi koji spajaju glamur i grotesku. Zagrebačka publika može očekivati upravo takav beskompromisni audiovizualni napad, osmišljen da fascinira, provocira i izaziva reakciju. Setliste s početka američke turneje otkrivaju da Manson vješto balansira između novog materijala, poput pjesama "Nod If You Understand" i "As Sick as the Secrets Within", i bezvremenskih hitova kao što su "The Beautiful People" i neizostavna obrada "Sweet Dreams (Are Made of This)".

Foto: Mike Schofield/NEWS SYNDICATION

Posebno iznenađenje za obožavatelje bio je povratak nekih rariteta. Naime, "Dried Up, Tied and Dead to the World" izvedena je prvi put od 2018. godine, dok se pjesma "(s)AINT" vratila na pozornicu prvi put nakon daleke 2005. godine. Takvi potezi sugeriraju da bi se i u Zagrebu mogla čuti poneka zaboravljena poslastica.

Kako nam najavljuju organizatori, večer će otvoriti australsko-američki duo VOWWS, čiji prepoznatljivi spoj industriala, dark wavea i "death-popa" savršeno nadopunjuje mračnu estetiku i intenzitet aktualne turneje "One Assassination Under God". VOWWS je australski glazbeni i multidisciplinarni duo sa sjedištem u Los Angelesu, čiji se izričaj najčešće opisuje kao mračna, emotivno napeta alternativna glazbe oblikovana utjecajima popularne kulture, filma i vizualne umjetnosti.

Foto: PROMO

Do sada je ovaj duo objavio dva studijska albuma i niz singlova, uz kontinuiranu koncertnu aktivnost i turneje. Tijekom 2024. godine proširili su svoj live format kako bi vjernije prenijeli slojevitost studijskog zvuka, a kulminacija tog razdoblja bio je nastup u San Franciscu, u Golden Gate Parku na inauguralnom koncertu "Concert at the Polo Field" gdje su dijelili pozornicu s imenima poput System of a Down, Deftones, The Mars Volta i Viagra Boys. Nekonvencionalnim pristupom dobili su snažnu podršku unutar glazbene zajednice u trenutku kada je pritisak komercijalizacije i proizvodnje sadržaja veći nego ikad.

Osim glazbe, VOWWS je ostvario zapažene uspjehe unutar svijeta visoke mode, sudjelujući u projektima za brendove poput Comme des Garçons, Alyx, Givenchy i Byredo. Treći studijski album objavili su 2025., a koproduciran je s Billyjem Howerdelom (A Perfect Circle) uz gostovanja Josha Freesea (Foo Fighters, Nine Inch Nails, Devo) i Jamesa "Munkyja" Shaffera (Korn).