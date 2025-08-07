Obavijesti

Marina Orsag nakon objave o vjenčanju: 'Razumijem vas, ljuti ste jer sam postala nedostupna'

Marina Orsag nakon objave o vjenčanju: 'Razumijem vas, ljuti ste jer sam postala nedostupna'
Foto: Instagram

Marina Orsag otkrila da se udala i izazvala buru. Komentari ljutnje i tuge preplavili su njezine objave

Poznata stand-up komičarka i LGBTIQ+ aktivistica Marina Orsag oglasila se nakon što je objavila da je prije mjesec dana sklopila životno partnerstvo sa svojom dugogodišnjom partnericom. Iako inače ne iznosi detalje iz privatnog života, odlučila je podijeliti sretnu vijest, no uz nju su, kako kaže, stigle i burne reakcije.

- Na moju sretnu objavu da sam se oženila, dosta ljudi je komentiralo s 😪 ili 😡 ili 🤬. Ovdje na mom profilu, kao i na članke u medijima. I razumijem to. Jer kada netko tako seksipilan, fantastičan i poželjan postane nedostupan i makne se 's tržišta', razumijem da ste tužni i ljuti - poručila je Marina u svom prepoznatljivom, duhovitom tonu.

Iako je ceremonija održana prije mjesec dana, vijest je podijelila tek naknadno, rekavši da je još uvijek pod dojmom: 'Ljudi dragi, oženih se ja prije nekih mjesec dana. Još uvijek sam pod dojmom svega, sve ljubavi, sreće, atmosfere, energije i divnih ljudi koji su dijelili s nama taj dan'.

Nakon pet i pol godina veze, par je odlučio ozakoniti svoju ljubav registriranim partnerstvom.

- Osjećamo se i jedna i druga kao da smo se upoznale prije mjesec dana - napisala je.

Foto: Suzana Arslani

Identitet supruge odlučila je zadržati za sebe i bliske ljude, ne zato što to želi sakriti, već kako bi je zaštitila od potencijalne mržnje i uvreda.

- Ne zato što ne bi htjela da vidite to najdivnije čudo u mom životu, već zato što ne želim da i ona doživljava svu mržnju, prijetnje, uvrede i slično što doživljavam ja na skoro svakodnevnoj bazi - objasnila je Orsag.

Zaljubljena kao prvog dana, Marina je istaknula da su leptirići i dalje tu, kao i osmijeh svaki put kad se pogledaju.

- Želim svim ljudima na svijetu da u životu nađu tu jednu osobu koja će biti sve što ste ikada htjeli, a niste ni znali da vam toliko treba - zaključila je.

