Marinela Grljušić iz 'Savršenog' bila je na estetskom zahvatu: Čekaj, stvarno imam nove grudi

Dan operacije izgledao je puno jednostavnije nego što sam očekivala. Došla sam u polikliniku ujutro, presvukla se za operaciju i vrlo brzo već bila na operacijskom stolu. Cijeli tim bio je toliko ugodan i profesionalan da nisam stigla ni razmišljati o samoj operaciji. Zaspala sam, sanjala i probudila se. U jednom trenutku sam doslovno pomislila: 'Čekaj malo, pa ovo nije san, ja stvarno imam nove grudi'. Najviše me iznenadilo koliko sam se dobro osjećala nakon zahvata, priznala je za Net.hr Marinela Grljušić, koju su gledatelji upoznali kroz četvrtu sezonu RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni'.

Povećanje grudi nije bilo nešto o čemu je godinama maštala.

- Ili da mi je to bila velika životna želja. Bila sam zadovoljna svojim tijelom, ali s vremena na vrijeme prošla bi mi kroz glavu misao kako bih možda voljela mrvicu veće grudi, naravno ako bi sve izgledalo prirodno i skladno. Odluka je zapravo došla prilično spontano. Otišla sam na konzultacije, razgovarala s doktorom Ostojićem i vrlo brzo shvatila da sam spremna na taj korak. Imala sam potpuno povjerenje u njega i njegov tim, dobila sam termin brže nego što sam očekivala i jednostavno sam rekla sama sebi: 'Zašto ne?' - ispričala je.

Posebno ju je iznenadio oporavak, koji je prošao mnogo lakše nego što je očekivala. Već nekoliko dana nakon zahvata vratila se svakodnevnim obavezama: 'Znam da su mi se nakon objave javile djevojke koje su imale puno zahtjevniji oporavak, tako da mogu govoriti samo u svoje ime. Već treći dan nakon operacije radila sam u svom beauty studiju, a drugi dan sam popila samo jednu tabletu protiv bolova i nakon toga više nisam imala potrebu za njima. Najviše sam osjećala pritisak u prsima i trebalo mi je malo vremena da se naviknem na činjenicu da odjednom imam grudi'.

Foto: Instagram

Za sebe je odabrala anatomske implantate od 350 mililitara, a konačnu procjenu veličine prepustila je liječniku. Danas smatra da je upravo to bila najbolja odluka jer rezultat izgleda prirodno i proporcionalno njezinoj građi.

- Priznajem da sam se u jednom trenutku čak bojala da će biti prevelike, ali rekla sam sama sebi da vjerujem stručnjaku. Na kraju se pokazalo da je doktor bio u pravu. Da sam slušala samu sebe, vjerojatno bih odabrala manje implantate, a danas mislim da bi mi bili premali. Ovako mi je rezultat doslovno savršen za moje tijelo, tako da je moj savjet ženama, poslušajte doktora - ispričala je.

Prije operacije najviše ju je brinula reakcija majke kojoj za zahvat nije rekla sve do samog dana operacije.

- Mama je ipak druga generacija, a prije svega je mama i normalno je da brine za svoje dijete. Na moje iznenađenje, odlično je reagirala. Mislim da je znala da ne bih napravila nešto pretjerano ili nepromišljeno. Čak bih rekla da nas je cijela situacija dodatno zbližila jer sam shvatila da će me podržati u mojim odlukama, čak i kada ih možda ne razumije odmah - priznala je.

I prijateljima je rekla za svoju odluku jer je termin za operaciju dobila vrlo brzo: 'Njihova reakcija uglavnom je bila: Ali zašto? Pa tebi to uopće ne treba'. Nitko nije smatrao da je to nešto što moram napraviti, ali svi su poštovali moju odluku. Danas, kada vide rezultat, i obitelj i prijatelji slažu se da je sve ispalo jako lijepo i prirodno'.

Foto: Instagram

Iako je očekivala barem poneku kritiku nakon što je svoju odluku podijelila na društvenim mrežama, dogodilo se upravo suprotno.

- Dobila sam stotine poruka podrške i lijepih želja. Čak sam se ponekad pribojavala otvoriti neke poruke jer sam mislila da me možda čeka kritika, ali gotovo svaki komentar bio je pozitivan - zaključila je Marinela Grljušić.