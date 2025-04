Marinela iz 'Savršenog' otkrila: 'Barbara i ja živimo zajedno...'

Marinela Grljušić, jedna od kandidatkinja u zadnjoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', otkrila je u podcastu 'Spill The Tea' da su nakon snimanja na Rodosu ona i Barbara Mandarić počele živjeti zajedno u Zagrebu.

Njih dvije sprijateljile su se u showu, i to u trenutku kada su, prvo Marinela pa onda Barbara, išle prespavati u vile svojih 'Gospodina Savršenih'. Marinela je prespavala kod Šime, Barbara kod Miloša, a to je iskustvo očito zbližilo djevojke. Obje su također došle do samog finala showa, no nisu pobijedile. Naposljetku je Šime odabrao Vanju, a Miloš Majdu, no ni njihove ljubavi nisu potrajale.

Pa možda u showu nisu našle muškarca svog života, ali pronašle su prijateljstvo!

- Nekako smo si obje prišle i vrijeme je bilo presudno. Usudila bih se reći da je sudbina presudna. Zar nije Rodos otok ljubavi? Mislim da smo mi ljubav pronašle - rekla je Marinela.

- Vratile smo se s Rodosa u četvrtak u 21 sat. Odmah nakon toga smo išle van. Tada smo se baš bliže upoznale, kao osobe. Bile smo u izlasku, pa je ona ostala prespavati, pa je opet ostala prespavati i tako se to odužilo. Shvatile smo da možemo funkcionirati i da se odlično nadopunjujemo i motiviramo - zaključila je Marinela.

Djevojke su i skupa išle i na putovanje u Dubai prije par mjeseci.