Barbara o 'Savršenom' Milošu: 'I bolje da me nije odabrao, to mi ne treba. Zaljubljena sam!'

Barbara Mandarić je došla do finala četvrte sezone 'Gospodina Savršenog', no na kraju ipak nije pobijedila. Njezin 'Savršeni', Miloš Mićović, odabrao je Maidu Ribić umjesto nje. Ipak, s Maidom se ljubav nije razvila nakon što je show završio. Ona je ranije za 24sata rekla kako nisu zajedno, a Miloš je nekoliko puta već istaknuo kako su prestali komunicirati.

- Ja nisam netko tko stvari forsira. Nikoga ne treba vući za rukav i ako ne postoji volja za komunikaciju i rješavanje situacije, ne treba forsirati - objasnio je Miloš u RTL Direktu. No istaknuo je i kako ne misli da je pogriješio u svom odabiru.

- Jednostavno sam učinio u tom trenutku kako sam mislio da treba, kako sam osjećao. Imao sam te emocije i to je to. Ne mogu sad vratiti vrijeme nazad - poručio je.

Nedavno je sve komentirala i Barbara, koja je za RTL priznala i da je zaljubljena.

- S obzirom da sam svjesna sebe i svojih kvaliteta, nisam dozvolila da me povrijedi nečija neodlučnost. Ako nije znao naći razliku između nas dvije (kao što je i sam rekao), i bolje da me nije odabrao. To mi stvarno ne treba - rekla je.

Iz showa je možda izašla bez ljubavi, ali ne i bez prijateljstva. S Marinelom je postala jako dobra prijateljica, a zajedno su otputovale nedavno i u Dubai.