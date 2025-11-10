Obavijesti

pobjednik 'The Voice Kids Hrvatska'

Marino Vrgoč: 'Idem u Gruziju, nikad nisam bio tako daleko'

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Petra Ivanišević

Na Dječjem Eurosongu 13. prosinca Marino Vrgoč nastupa treći s pjesmom ‘Snovi’. Ponosan je što će u Gruziji predstavljati domovinu

Nakon 11 godina pauze, Hrvatska se ponovno vraća na Dječju pjesmu Eurovizije s pjesmom "Snovi", a čast da na velikom natjecanju nakon više od desetljeća izbivanja predstavlja našu zemlju pripala je talentiranom Marinu Vrgoču, pobjedniku prve sezone glazbenog showa "The Voice Kids Hrvatska".

- Velika mi je čast što predstavljam našu domovinu - rekao nam je Vrgoč

Na 23. Dječjem Eurosongu nastupit će 18 zemalja, a održat će se 13. prosinca u Gruziji, za Marina dalekoj i nepoznatoj zemlji.

- Jako sam uzbuđen i radujem se putovanju i svemu što ću tamo doživjeti. Sretan sam što ću upoznati djecu iz drugih država. Nisam nikad bio tako daleko, možda će me koji dan prije puta malo biti i strah, ali pobijedit ću ga i misliti o onome što me čeka kad stignem u Gruziju i na tu veliku svjetsku pozornicu - iskreno govori mladi pjevač.

Na Eurosongu će nastupiti treći, a za pjesmu "Snovi", za koju je glazbu napisala Ines Prajo, a tekst Arjana Kunštek, napravili su i videospot, potpisuju ga Luka Grubišin i Jelena Habljak, a plesači su Mia & Tin.

Dječja pjesma Eurovizije ili Dječji Eurosong natjecanje je koje je Europska radiotelevizijska unija uvela 2003. godine. Na tom, prvom izdanju natjecanja, Hrvatska je odnijela pobjedu s pjesmom "Ti si moja prva ljubav", a izveo ju je Dino Jelusić.

Odavno se mladi Marino priprema za veliko natjecanje.

- Vježbam već dugo s tetom Jadrankom Krištof i barba Juricom. Uz mene je zapravo cijeli tim HRT-a za Dječji Eurosong. Oni su svi baš super i jako mi je lijepo s njima - otkrio nam je Marino Vrgoč.

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
