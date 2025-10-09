Obavijesti

Marino Vrgoč za 24sata: Jako sam uzbuđen, koncert 'Domu mom' nosim u srcu svom...

Piše Zrinka Medak Radić,
Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Desetogodišnji Marino Vrgoč u subotu će po prvi put izaći na veliku pozornicu Arene Zagreb, gdje će pred desecima tisuća ljudi, uz bok najvećim glazbenim imenima, slaviti Hrvatsku

Pobjednik prvog Hrvatskog ‘The Voice Kids’, Marino Vrgoč, punom se parom sprema za odlazak u Gruziju na Dječju pjesmu Eurovizije. Nakon 11 godina bez predstavnika, Hrvatska je spremna ponovno pokoriti konkurenciju i, ako bude sreće, ponoviti neviđeni uspjeh Dina Jelusića i pjesme ‘Ti si moja prva ljubav’ iz 2003. godine.  

Ipak, u svemu tome Marino je uspio pronaći vremena za još jedan veliki nastup, kojemu se posebno veseli.  Naime, slavuj iz Ploča ovu će subotu, 11. listopada, nastupiti na koncertnom spektaklu ‘Domu mom’ u Areni Zagreb. 

- Jako sam uzbuđen zbog tog koncerta i veselim se novom iskustvu. Nisam nikad prije pjevao pred toliko ljudi, već sam uzbuđen, ne znam kako ću spavati do subote - otkrio nam je Marino.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids
Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

- Ne mogu dočekati da u čast moje Hrvatske zapjevam pred toliko tisuća ljudi, i to baš u Areni - govori van sebe.

- To mi je baš velika želja i čast mi je što poznajem tetu Kseniju Abramović s Laudato Televizije koja sve to organizira. Ona me tako iznenadila za moj 10. rođendan, nisam mogao vjerovati, mislio sam da je šala. Hvala joj za tortu i sve ostalo. Najbolji poklon ikad, nisam to mogao niti sanjati - rekao je presretni Marino.

U subotu će zapjevati uz bok velikanima hrvatske glazbene scene. Mate Bulić, Miroslav Škoro, Pero Galić, Jacques Houdek, Tiho Orlić, Klapa Sveti Juraj HRM, Klapa Cambi, Zaprešić Boys, Gazde, Dražen Žanko samo su neki od brojnih izvođača koji će svojom pjesmom slaviti domovinu na trećem izdanju koncerta ‘Domu mom’.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids
Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

A koliko je zbog toga uzbuđen, Marino je pokazao u videu kojeg je objavio na TikToku. Naime, uz melodiju svevremenskog klasika Miše Kovača, pjesme ‘Ako me ostaviš’, Marino je otpjevao prigodne vlastite stihove kojima poziva ljudi na ovaj nezaboravni doživljaj.

- I samo osam dana još do koncerta velikog, pjesme našoj Hrvatskoj, orit će se tad. Ako budeš s nama tad, pjevat ćemo svi, jer koncert Domu mom, u srcu nosim svom. Jer koncert Domu mom, u srcu nosim svom - ponosno je otpjevao Marino, dok se priprema za subotu.

