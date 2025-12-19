Obavijesti

MLADA PJEVAČKA NADA

Marino Vrgoč iskreno priznao: 'Kad nastupam s poznatim pjevačem, tresu mi se noge'

Foto: Gordan Svilar

Naš predstavnik na ovogodišnjem Dječjem Eurosongu, Marino Vrgoč, gostovao je na bravo! KIDS radiju kod malene voditeljice Maše, a komentirao je kako se nosi sa slavom i tremom

Ovogodišnji hrvatski predstavnik na Dječjem Eurosongu, Marino Vrgoč, gostovao je u emisiji "Velika pitanja malih ljudi" na bravo! KIDS radiju kod malene voditeljice Maše, gdje su zajedno pokazali koliko su dječja iskrenost i neposrednost neodoljivi.

Popularnost Marinu, kako kaže, ne predstavlja velik teret: "Imaš koncert i onda, nakon što završi, djeca ili odrasli pitaju za sliku ili za autogram. Nekad mi smeta kad svi odjednom dođu: 'Marino, možeš autogram? Marino, možeš sliku?' Onda kažem da mi nije do života i samo odem svojim putem."

Ističe da mu je u školi dobro, iako ne izostaje ni dječja ljubomora.

"U školi je super, ali ima nekih koji znaju biti ljubomorni. Onda počnu izazivati, a ja im kažem da se ne želim svađati. Nekad mi kažu: 'Pa ti uopće ne znaš pjevati', a ja im kažem: 'Ne znam, pa šta?'", kaže. "Oni su samo ljubomorni, samo žele biti kao ti", iskreno mu je rekla Maša.

S posebnom je iskrenošću govorio i o tremi: "Kad nastupam s nekim poznatim pjevačem, počnu mi se tresti noge, drhtim. Onda skočim dva-tri puta, duboko udahnem, popijem vode i kažem: 'Ajmo, Marino, na scenu'."

Glazba mu je važan dio svakodnevice i izvan pjevanja: "Sviram klavir i klarinet. Klavir mi nije baš težak, a klarinet tek učim, moram naučiti pravilno puhati jer sam tek počeo."
Kada razmišlja o budućnosti, Marino ne žuri s odlukama.

"Sad se vidim kao pjevač, doktor, ali možda i policajac", rekao je, dodajući tko mu je glazbeni idol između Miše i Olivera: "Više bih bio kao Mišo Kovač, jer mi je on favorit."

Foto: Gordan Svilar

Ispričao je i kako će provesti praznike.

"Ići ću na skijanje, a Božić ću proslaviti tako što ću nešto kupiti svom bratu jer mi je on uvijek poklanjao igračke dok sam bio mali", rekao je.

"Kad je bio The Voice Kids, imao si curu. Jeste li još uvijek zajedno?", upitala ga je Maša, a Marino je otkrio da jesu.

"Lijepo, pozdravi je od mene", poručila je najmlađa voditeljica u Hrvatskoj.

