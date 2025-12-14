Obavijesti

GLASNA I OGROMNA PODRŠKA

Marino Vrgoč o nastupu: 'Bio sam presretan kad su mi svi upalili bljeskalice i bodrili me'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: EBU – Corinne Cumming

Hrvatski predstavnik u potpunosti je osvojio publiku u Tbilisiju te završio četrnaesti, dok je pobjedu odnijela mlada Francuskinja Lou Deleuze.

Svjetla velike pozornice, prepuna dvorana i publika iz cijele Europe - tako je izgledala večer koju će hrvatski predstavnik Marino Vrgoč pamtiti cijeli život. Desetogodišnji Pločanin nastupio je na Dječjem Eurosongu u Tbilisiju, gdje je pjesmom 'Snovi' dirnuo gledatelje i zaradio gromoglasan pljesak.

Foto: HRT

Marino je na pozornicu izašao samouvjereno, a tijekom nastupa dočekala ga je i posebna podrška iz publike - upaljene bljeskalice na mobitelima i glasno bodrenje iz dvorane. 

- Bilo mi je predivno na pozornici. Super mi je bilo pjevati pred tolikim ljudima, na natjecanju koje su prenosile mnoge europske televizije na kojima ću sad biti popularan - rekao je za Jutarnji list Marino, kojeg je publika na sceni Dječjeg Eurosonga dočekala s velikim pljeskom.

- Bio sam sretan kada sam vidio da su mi iz dvorane, dok sam pjevao, upalili bljeskalice na mobitelu i tako me podržali, a svidjelo mi se i što su me povicima bodrili dok sam pjevao - dodao je Vrgoč.

Na pitanje o plasmanu iskreno je odgovorio. 

- Očekivao sam malo više, ali zadovoljan sam i ovim rezultatom - priznao je Marino, na što se nadovezao i Tomislav Štengl, šef naše delegacije na Eurosongu. 

Foto: HRT

- Presretni smo! Marino je u Tbilisiju proveo tjedan dana, družio se s drugom djecom, vidio je kako funkcioniraju velike televizijske produkcije, a nastupio je na velikoj pozornici pred milijunskim auditorijem cijele Europe što malo koji naš izvođač ima priliku - naglasio je Tomislav. 

Dodao je i kako je Marino pjesmu otpjevao besprijekorno te da je Dječji Eurosong važan korak za mlade izvođače. 

- Bio je odličan! Pjesmu ‘Snovi‘ otpjevao je bez greške, a u njegovom budućem životu kao pjevača nastup na Dječjem Eurosongu iskustvo je koje će sigurno pamtiti i cijeniti,, tko zna, možda jednog dana sve ovo završi na način da će se Marino pojaviti i na sceni ‘velikog‘ Eurosonga - prokomentirao je Štengl. 

 - Što se HRT-a tiče, smatram da treba nastupati na manifestacijama poput Dječjeg Eurosonga jer nas to približava produkciji koja se radi u Europi. Možemo se natjecati, vidjeti gdje smo po pitanju autorstva i izvođača, a možemo i pobijediti, naravno, samo ako nastupamo - dodao je Štengl.

Podsjetimo na ovogodišnjem Dječjem Eurosongu odnijela je 11-godišnja Lou Deleuze iz Francuske, koja je osvojila i publiku i žiri, no hrvatski nastup ostavio je snažan dojam i pokazao da Marino ima sjajnu glazbenu budućnost pred sobom.

Foto: HRT

