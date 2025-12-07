Marino Vrgoč u Gruziji odradio prvu probu na velikoj pozornici

Naš predstavnik na Dječjoj Euroviziji, Marino Vrgoč, stigao je u grad Tbilisi, u Gruziju, gdje će se 13. prosinca održati veliko natjecanje. Marino je danas odradio svoju prvu probu s pjesmom 'Snovi' na velikoj pozornici, a za svoje snove borit će se u konkurenciji od 18 mladih pjevača i pjevačica iz cijele Europe. Njegov nastup bit će treći po redu, a sve će 13. prosinca uživo prenositi Hrvatska radiotelevizija na svojem Drugom programu (HRT – HTV 2) od 17 sati.

Podsjetimo, nakon 11 godina pauze, Hrvatska se vratila na Dječju pjesmu Eurovizije, a čast da na velikom natjecanju nakon više od desetljeća izbivanja predstavlja našu zemlju pripala je Marinu Vrgoču, pobjedniku prve sezone glazbenog showa 'The Voice Kids Hrvatska'. Talentirani pjevač iz Ploča predstavit će se s pjesmom 'Snovi', koju su osmislile autorice Ines Prajo (glazba) i Arjana Kunštek (tekst).