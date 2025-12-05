Hrvatska nakon 11 godina opet na Dječjem Eurosongu: Evo kad će nastupiti naš Marino Vrgoč!

U subotu 13. prosinca Hrvatska radiotelevizija na svojem Drugom programu (HRT – HTV 2) od 17 sati prenosi Izbor dječje pjesme Eurovizije 2025.

Hrvatska se nakon punih 11 godina vraća na Dječji Eurosong, a naš ovogodišnji predstavnik je Marino Vrgoč. Talentirani pjevač iz Ploča, pobjednik prve sezone The Voice Kidsa, nastupit će s pjesmom Snovi, koju su osmislile autorice Ines Prajo (glazba) i Arjana Kunštek (tekst). Marino će u finalu nastupiti pod rednim brojem 3, među ukupno 18 mladih i talentiranih natjecatelja iz cijele Europe.

Pokretanje videa... 00:57 Bili smo u školi i u kući malenog Marina Vrgoča: Pjesmu 'Ribari' posvetio sam svom djedu Mići... | Video: 24sata/Video

Dječja pjesma Eurovizije 2025. (Junior Eurovision Song Contest - JESC) međunarodno je glazbeno natjecanje za pjevače do 14 godina. Ove se godine održava 13. prosinca u Tbilisiju, u Gimnastičkoj dvorani Olimpijskog grada (Gymnastic Hall of Olympic City), u organizaciji Europske radiodifuzijske unije (EBU) i Gruzijskog javnog emitera. Bit će to 23. izdanje JESC-a i ujedno drugi put da je Gruzija domaćin - prethodno je to bila 2017. godine. Domaćinstvo su ponovno zaslužili nakon pobjede Andrije Putkaradzea na JESC-u 2024. s pjesmom To My Mom.

Redoslijed nastupa na JESC-u 2025. je sljedeći: Malta, Azerbajdžan, Hrvatska, San Marino, Armenija, Ukrajina, Irska, Nizozemska, Poljska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Italija, Portugal, Španjolska, Gruzija, Cipar, Francuska i Albanija.

Komentatori prijenosa su Mia Dimšić i Duško Ćurlić.