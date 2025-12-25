Obavijesti

'FAIRYTALE OF NEW YORK'

Božićna pjesma koja lomi srca: Tragična sudbina pjevačice i kontroverze oko velikog hita

'Fairytale of New York' pjesma je koja je postala jedan od najpoznatijih, ali i najtužnijih božićnih klasika svih vremena.

Shane MacGowan, legendarni frontmen i glavni tekstopisac irskog punk-folk benda The Pogues, ostavio je neizbrisiv trag u povijesti glazbe. Iako je s bendom snimio niz kultnih albuma, jedan singl izdvaja se iznad svih - 'Fairytale of New York', pjesma koja je postala jedan od najpoznatijih, ali i najtužnijih božićnih klasika svih vremena.

Objavljena 1987. godine, pjesma je nastala u suradnji s britanskom pjevačicom Kirsty MacColl, a ironično, MacGowanov rođendan pada upravo na Božić, datum koji je dodatno obilježio sudbinu ove pjesme.

Za razliku od uobičajenih razigranih blagdanskih hitova, “Fairytale of New York” donosi mračnu i realističnu priču. Pripovjedač je irski imigrant koji Badnjak provodi u zatvorskoj ćeliji, gdje slušajući starca kako pjeva tradicionalnu baladu “The Rare Old Mountain Dew” počinje sanjariti o ženi i životu koji su zajedno zamišljali.

Pjesma se pretvara u dijalog dvoje ljudi koji su u Ameriku došli puni nade, ali su se njihovi snovi s vremenom raspali. Upravo zbog te sirove iskrenosti, pjesma je često nazivana “pijanom himnom slomljenih snova” – posvetom onima koji su izgubili vjeru u bolju budućnost.

Tragedija koja je promijenila sve

Godine 2000. svijet je šokirala vijest o tragičnoj smrti Kirsty MacColl. Tijekom ronjenja u Meksiku, dok je bila sa svoja dva sina i tadašnjim partnerom, glazbenikom Jamesom Knightom, Kirsty je poginula nakon što ju je udario gliser. Imala je samo 41 godinu.

Nakon njezine smrti, Shane MacGowan je otvoreno priznao da je pao u duboku depresiju. Svako izvođenje “Fairytale of New York” postalo mu je emocionalno neizdrživo.

- Svaki put kad sam pjevao tu pjesmu, srce bi mi se slamalo. Bez nje više nije bilo isto - priznao je MacGowan.

Sporni stih pjesme

Unatoč ogromnoj popularnosti, pjesma je godinama bila predmet rasprava zbog jednog spornog stiha u kojem lik koji pjeva Kirsty MacColl vrijeđa MacGowanov lik. Taj je stih često proglašavan homofobnim, zbog čega su brojne radijske postaje, pa čak i BBC, odlučile emitirati cenzurirane verzije pjesme, osobito tijekom blagdana.

MacGowan se više puta branio od optužbi, naglašavajući da mu namjera nikada nije bila uvrijediti nekoga.

- Rečeno mi je da je to uvredljivo za homoseksualce, ne razumijem kako to funkcionira. Nitko u bendu ne misli da je to vrijedno razmišljanja. Taj lik koristi tu riječ jer odgovara njezinu karakteru. Ona je trebala biti autentična - rekao je onda.

Unatoč tragedijama i kontroverzama, “Fairytale of New York” i danas se redovito nalazi na vrhu ljestvica najomiljenijih božićnih pjesama. To nije pjesma o savršenom Božiću, već o stvarnom životu, njegovim lomovima, razočaranjima i ljubavi koja, unatoč svemu, ostaje.

