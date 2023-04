Chef Mario i Helena su napustili 'Ples sa zvijezdama': 'Nikada nisam mislio da ću plesati...'

Nakon što su otplesali svoju individualnu koreografiju i borili se s drugim parom, Mario Mandarić (31) i Helena Naletilić napustili su 'Ples sa zvijezdama'.

- Zahvalila bih se Mariju na ovom jako lijepom periodu, on se stvarno trudio i dao je sve od sebe, hvala našim bližnjima i svima, uvijek lijepo iskustvo - poručila je Helena, koja je kroz natjecanje mentorirala chefa Marija.

Foto: NOVA TV

- Bilo je predivno iskustvo, nisam nikad mislio da ću plesati, ali evo me. Nastavit ću plesati po pirovima. Hvala produkciji što me zvala, Heleni koja me trpjela i svojoj supruzi Matei se zahvaljujem koja je najveća podrška od samog početka - rekao je Mario.

Foto: NOVA TV

Za svoj posljednji ples odabrali su jive, a u duelu su plesali valcer.

Foto: NOVA TV

