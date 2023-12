Mario i Monika Mamić su živjeli u vili od 600.000€. Brak je bio obilježen policijom i sudovima

Prva supruga Marija Mamića bila je voditeljica Monika Kravić. Nakon svadbe Monika je postala kućanica.

Foto: M.Lukunić

Mamić iskeširao mil. kuna za pir

Na njihovu svadbu bjegunac Zdravko Mamić je navodno 'spiskao' oko milijun kuna. Vjenčali su se u crkvi Duha Svetog na zagrebačkom Jarunu. U Kristalnu dvoranu zagrebačkoga hotela Westin pozvali su 350 uzvanika, a unajmili su i hotelsku garažu da bi spriječili ulazak nepozvanih.

Monika je nakon vjenčanja prestala raditi kao TV voditeljica i postala je kućanica.

Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL

Zdravko im vilu platio 600.000 €

Tad novopečeni mladenci uselili su se u stan od 200 kvadrata u elitnom dijelu Zagreba. Za taj je stan, koji se nalazi u blizini njegove obiteljske vile, Zdravko Mamić 'iskeširao' oko 600.000 eura. Ni Monika ni Mario nisu štedjeli. Za uređenje su, navodno, potrošili 300.000 eura. U dnevnom boravku, doznajemo, poželjeli su namještaj presvučen skupom gušterovom kožom.

Foto: Borna Filić/Pixsell

U braku su dobili dva sina, Josipa i Jakova. Bivši partneri ljeto prije razvoda proveli su na Pagu, a i tad su djelovali distancirano.

Monika vozila Macana

Tri vile, jednu pored druge, na Pagu je sagradio Marijev stric Zoran, a jedan trosoban apartman, kako se pisalo, navodno glasi na Moniku. Monika je, dok je bila u braku s Marijem, vozila Porsche Macan, vrijedan više od pola milijuna kuna.

U torbici nosila 100.000€

Policajci su prilikom pretresa kuće na Tuškancu 2015. godine u Monikinoj torbici našli su 100.000 eura. Kad su 2016. godine Mariju Mamiću blokirali imovinu i bankovne račune u BiH, pisalo se da im ukupna vrijednost premašuje 1,3 milijuna eura. Pravni stručnjaci tad su objasnili kako će stan koji su dobili na poklon od Zdravka najvjerojatnije podijeliti napola. U suprotnom će vlasnikom stana postati onaj od njih dvoje kojemu je bivši potpredsjednik Dinama stan darovao ugovorom. Naslijeđene nekretnine ne moraju dijeliti.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ilustracija)

Nakon razvoda Monika je neko vrijeme ostala na Tuškancu s njihova dva malodobna sina, a Mario se iselio. Moniku je bivši svekar isplatom, navodno, dobro osigurao. Navodno je bjegunac Mamić bivšoj snahi kupio stan u Varšavskoj nakon razvoda od njegova sina.

Zoranu Mamiću morala vratiti 200.000€

Tijekom braka s Marijem, Monika je tražila pozajmnicu od njegovog strica Zorana Mamića. Završili su na sudu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Prema njegovim riječima, posudila je taj novac za kupnju kuće u Ravnoj Gori. Zoran je tražio od suda da joj sjednu na kuću u Staroj sušici u Ravnoj Gori, na stan od 97 kvadrata na Trnju i na nekretninu na Pagu, no s obzirom na to da su iste opterećene već zabilježbama zbog drugih postupaka, sud je odbio taj zahtjev. Kuća koju je htio teretiti Zoran, čini se da je upravo nekretnina koju je navodno kupila posuđenim novcem.

Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL

A ovako se na sudu pravdala Monika: “Taj sam ugovor potpisala na zahtjev supruga Marija Mamića. Nisam ni čitala ni gledala što potpisujem, a nisam supruga puno ni ispitivala oko toga. On mi je samo rekao da je to dio nekih njegovih poslovnih kombinacija. Na taj sam ugovor i zaboravila, a čak i kad sam sa Zoranom Mamićem bila u dobrim odnosima, o tom se ugovoru nije razgovaralo. U to sam vrijeme kupila jednu nekretninu na svoje ime, no ona nema nikakve veze s ovom pozajmicom, jer dok sam bila u braku s Marijem, mi smo dobro živjeli i nitko nam nije trebao pozajmljivati novac”.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Tvrdi da je sama sebi uplatila 918.000 kuna na račun. Bivši suprug Mario potvrdio je stričevu priču i dodao: “Dio novca isplaćen je i u gotovini, a tome sam i osobno bio prisutan”. Kako Monika nije dokazala podrijetlo novca, presuđeno je u korist Zorana Mamića.

O bračnom krahu gotovo da nije govorila. Nešto kratko je izustila za RTL 2016. Rekla je: “Sretna sam, ne znam zašto ne bih bila sretna. Ja sam blagoslovljena mama. Imam svoja dva princa i oni su gospodari mog srca, i eto. To je meni sasvim dovoljno”.

POGLEDAJTE VIDEO: JUDITA FRANKOVIĆ BRDAR O NAJBOLJEM POKLONU ZA BOŽIĆ