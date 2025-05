Mario je drugi duelist u 'Farmi'! 'Mogao sam negdje piti koktel, a ja se ovdje valjam u sijenu'

Novo jutro na Farmi za neke je počelo radno. Dejan je odlučio nabrati povrće kako bi sluge što prije mogli započeti s pripremom doručka. Za to vrijeme, ostali sluge komentirali su jučerašnju odluku kojom je Mario postao prvi duelist. On je priznao kako bi volio da mu protivnik bude netko po njegovoj mjeri, a ne netko puno jači.

Darko i David odvojili su se kako bi komentirali prethodnu večer. Haris ga je podbo i ispitivao o njegovu odnosu s Iman jer je primijetio da su se prilično zbližili.

- Iskreno, bio sam malo usamljen, i nešto smo pričali, legli... Samo smo spavali, nismo ništa radili... Još. Zagrlili smo se, to je maksimum za sad - objasnio je David kako su Iman i on završili u istom krevetu.

Foto: RTL

- Iskreno da ti kažem, malo mu se sviđaš... Malo te gleda ispod oka - Manja je u isto vrijeme uvjeravala Iman kako je David itekako zainteresiran za nju.

- S moje strane nema nekih ljubavnih simpatija prema Davidu... Super je dečko, neki mi kažu da s njegove strane možda ima - mozgala je Iman.

Na Farmu je stigla voditeljica Nikolina Pišek koja se uputila prema štali i pozdravila sluge. Obznanila im je da moraju donijeti tešku odluku - odabrati drugog duelista.

- Drugi duelist birat će se iz redova farmera iz kuće. Ali to nije sve – u ovoj fazi natjecanja važit će pravilo istoga spola - kazala je.

Drugim riječima, prvi duelist Mario borit će se u areni protiv muškarca. Ime osobe koju žele nominirati svi su u isto vrijeme napisali na papirić i predali Nikolini. Na red su stigli i ostali kandidati iz kuće koji su i sami morali dati svoje glasove.

Foto: RTL

No prije glasanja, požalili su se Nikolini da nisu zadovoljni radom sluga te njihovom pripremom hrane i obroka koji kasne na njihov stol.

- Možda je vrijeme da dobijemo novog vođu - primijetila je Manja, nezadovoljna nekim Kikijevim odlukama, smatrajući da je sluge trebao bolje postrojiti.

Foto: RTL

U isto vrijeme u dvorištu, Mario, Patrik i Rebecca taktizirali su tko će biti nominiran. Patrik je mislio da će ostatak ekipe igrati 'prljavo', a Rebecca je hrabrila Marija. Stigao je trenutak za glasanje, a kandidati su priznali da im je 'pravilo istog spola' malo poremetilo planove jer su neki od njih željeli nominirati žene.

Najviše glasova obitelji dobio je David, a njima su još pribrojeni i glasovi sluga. Svi oni bili su solidarni s Marijem i odabrali mu, po njihovom mišljenju, ravnopravnog protivnika. Svi njihovi glasovi otišli su Davidu, te je on drugi duelist.

- Jako sam se nadao da će mene izabrati... Imam jako laganog protivnika, barem tako mislim. Nadam se da će u areni biti izljev sirove snage. Neću imati ni trunke milosti - poručio je David.

Foto: RTL

Prije duela u Areni, David i Mario odlaze u posebnu kućicu za izolaciju i ondje će provesti noć. Dok je David u kući pakirao svoje stvari za izolaciju, Iman i Manja su ga bodrile. Iman je smatrala da neki kandidati nisu bili iskreni u iznošenju svojih pravih razloga nominiranja Davida.

- Najveći motiv da se vratim je definitivno Iman - poručio je David, oduševljen time što je stala u njegovu obranu.

Stiglo je vrijeme za pripremu ručka, koji je u štali među slugama ponovno izazvao trzavice. Dejan i Rebecca nisu se slagali oko pripreme krumpira. Kako bi pokušao dovesti stvari u red nakon novih prigovora zbog ručka, vođa obitelji Kiki posjetio je sluge. Oni su njegove primjedbe shvatili osobno pa je nastala nova svađa.

- Vi ste ovdje sluge i morate raditi što vam gazda kaže - poručio je Kiki.

- Bit ćete i vi sluga, ja vam kažem - odbrusio je Patrik.

Foto: RTL

Kiki je sluge zatim obavijestio da će im dati dvadeset dukata koje mogu potrošiti za nove namirnice koje im nedostaju na današnjoj tržnici. Sa svojim traktorom i kolicima na farmu je stigao trgovac Hamdija Seferović!

Dejan i Ivan R. bili su predstavnici kandidata koji su stigli u nabavku.

- Nisu njih dvojica dovoljno kompetentni da bi se sa mnom cjenkali - kazao je Hamdija kad su mu ponudili svoje kozje i kravlje mlijeko, hvaleći ga, u zamjenu za nove proizvode.

Foto: RTL

U jednom trenu Dejan je i kleknuo pred Hamdiju kako bi mu po nižoj cijeni prodao mesne delicije. Iako isprva strog, Hamdija im je popustio i dao da odaberu stvari koje im nedostaju.

- Kupili bismo mi i više i bolje da se kolega Dejan malo bolje snalazio s dukatima i cjenkanjem - Ivan R. je poručio, dok su ostali pregledavali što su to sve dečki uspjeli nabaviti kod Hamdije.

Foto: RTL

Iman i David osamili su se na posljednji razgovor prije izolacije.

- Jako se dobro slažemo... Ona je pametna cura i to me jako privlači kod nje. Osim toga, privlači me i što smo totalne suprotnosti. Igrat ću s njom - poručio je.

- Osjećam prema njemu drugačiju konekciju. Možemo pričati od najveće gluposti do najbitnije stvari. Nisam dugo upoznala nekog tko je on... Daje mi jako smirenu energiju, kao da ga poznajem cijeli život - priznala je i Iman.

Foto: RTL

U štali se i Mario spremao za izolaciju, poručivši kako ne želi ispasti prvi jer bi razočarao sam sebe. Laknulo mu je kad je doznao da će se u areni boriti protiv Davida, ipak, uvjeti spavanja u kućici za izolaciju ponovno su ga malo zabrinuli.

- Što je meni ovo trebalo, i dalje se pitam! Mogao sam sad biti negdje na moru, piti koktelčić, a ja se ovdje valjam u sijenu! Kad vidim sve te kukce, već znam da me čeka jedna jako naporna noć! - zaključio je.

Foto: RTL