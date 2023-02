Mario Ožbolt opet će zaplesati, a u prošloj sezoni nije 'kliknuo' s Albinom: 'Nije bilo kemije...'

Na male ekrane uskoro se vraća 'Ples sa zvijezdama', a u novoj sezoni kao mentora ponovno ćemo gledati Marija Ožbolta koji je u prošloj sezoni zaplesao s Albinom Grčić (23) s kojom nije 'kliknuo'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ah, ta kemija, da sam dobio kunu svaki put kad me netko pitao 'Kako to da niste kliknuli?', bio bih milijunaš. Svaka sezona ima svojih dobrih i onih malo manje dobrih trenutaka koji nas grade i uče da budemo još bolji mentori. Posljednju sezonu nismo uspjeli izvući kemiju koju su gledatelji očekivali, ali mogu reći da smo pokazali velik napredak svaku emisiju i ponudili publici dobar ples. Nakon sezone su nam se putevi razdvojili, ali to ne znači da u budućnosti ne postoji neka moguća poslovna suradnja. Ja sam uvijek za čagu! Pamtim samo lijepe trenutke jer to je ono što me gura naprijed u nove pobjede - objasnio je Ožbolt za Showbuzz.

Otkrio je Mario i kakvu plesnu partnericu očekuje ove sezone.

- Ove sezone očekujem partnericu koja će mi vjerovati kao mentoru jer mislim da je to najbitniji faktor u ovom showu. Isto tako, volio bih i da privatno budemo dobri prijatelji pa da sve nekako prođe opušteno i zabavno uz, naravno, puno rada i discipline. Nadam se da voli i kavu popiti da možemo zajedno filozofirati o koreografijama i idejama - poželio je Mario.

Foto: Luka Dubroja

Plesač je priznao i da je ove sezone očekivanja ostavio sa strane.

- Dosta puta mi dogodilo da su se stvari drugačije posložile pa sam se odlučio ove sezone malo više opustiti i ne zamarati se time. Jedino mogu priznati da ove sezone imam neki dobar osjećaj, taj me osjećaj još nije prevario - zaključio je Mario.

Foto: Nova TV

Najčitaniji članci