Mario pobijedio u duelu, Fikret napustio 'Farmu': 'Znao sam da će ovo biti baš tijesna borba'

Sluga Manuela pokrenula je dan na 'Farmi', skuhavši kavu za kandidate. "Napeti smo zbog tjednog zadatka, nadam se da ćemo proći i da će sve biti u redu", otkrila je. Jutarnjeg mira nije imao Haris. Vođa obitelji upogonio je obitelj vojničkim treningom. "Ima traperice i košulju za vježbanje", kritizirao ga je Dejan. "Ne znam što je s Harisom, što ovo znači", složio se Ivan M. "Ponosan sam na sve moje farmere, osim na dva slabića koja su ostala", komentirao je Haris, misleći na dvojac koji nije vježbao.

S druge strane šume, Darko je naslutio da bi mogao uskoro dobiti društvo. "Nadam se da bih mogao danas dobiti neki fin poklon", jasan je bio Darko u iščekivanju društva. Mario i Fikret u kući za izolaciju iščekuju borbu u areni. "Nisam siguran kakav će biti ishod", komentirao je Fikret.

Za to vrijeme, Manuela sprema doručak za dueliste i ostatak ekipe. "Smislila sam napraviti zasitan obrok od malo sastojaka", objasnila je sluga. Nije se previše proslavila. "Nemoj govoriti ništa dok ne vidiš", poručila je Manuela Anđeli, koja ju je nenametljivo kritizirala. "Ljudi će misliti da sam ja spremala doručak i da sam nešto ljuta na njih", bojala se Anđela.

Patrik je rimom 'kupio' doručak i uskoro je hrana stigla ekipi. "Što se Anđa razboljela?", zapitali su se kandidati. "Ovo Anđa nije dotaknula", procijenio je Dejan. Mario je doručak jeo, no Fikret nije, obojica su se okrenuli pripremama za arenu. Nezadovoljstvo doručkom nije stiglo do Manuele, ona se u štali okrenula pripremama za dolazak Marinka.

Za to vrijeme, Darko odlučuje napraviti mali vrt ispred kućice za uljeze. Primijetio je, naime, rajčicu. "Odlučio sam se ovdje zagrijati, da budem spreman za 'Farmu'", najavio je mladić.

Prije dolaska mentora, Haris je sumirao svoje vodstvo, bio je sretan svojim mandatom. Veliki plus dobio je i od mentora, kada je Marinko shvatio da je vođa upogonio ekipu da izgrade i dom za patke i guske. Nakon toga, krenuo je kod sluga. Napetost zbog čvaraka bila je na vrhuncu.

"Nije istopljeno do kraja, ne šušti, nije to baš pravi čvarak", otkrio je Marinko nakon degustacije. Nakon toga, oduševili su ga salenjaci, a onda je za kraj Marinko dao svoje ocjene tjednih zadataka. "Dragi farmeri i sluge, ovotjedni zadatak je uspješan", objavio im je Marinko za kraj. "Ovo je već treći uspješno položen zadatak, no vidim da popušta koncentracija i volja za radom. Ne smiju se opustiti", komentirao je mentor.

U kući za izolaciju, Mario i Fikret vesele se što su kandidati prošli tjedni zadatak. Bacili su se potom njih dvojica na vježbu, a onda je uslijedila arena. "Želim neke izbaciti prije sebe, potrudit ću se da ostanem", objasnio je Mario prije duela. "Dok ne promijenim neka pravila igre, ne želim izaći odavde", dodao je. "Nabrijan sam, da pokušam mladost pobijediti", otkrio je Fikret i odabrao bitku znanja.

"Pojedinci nisu svjesni kolika mi je motivacija kada ne navijaju za mene nego za mog protivnika", otkrio je Mario. Mario je pobijedio u duelu te je Fikret napustio 'Farmu'. "Kako sam sretna što je Mario pobijedio. Jako mi je žao Kikija, ali Mario se dobro slaže sa mnom, imamo dobar vajb i energiju i zaista sam presretna", objasnila je Manja.

"Znao sam da će ovo biti tijesna borba, Kiki je stariji od mene i ima više znanja, no možda je ovog puta sreća bila na mojoj strani", otkrio je Mario.

Nakon duela, kandidate je dočekala vruća slavonska pizza, koja je bila nagrada za uspješno položen zadatak! "Nije mi mogao bolji dan svanuti", sretan je bio Patrik. Dejan je uskoro namirio i sluge s

pizzama. "Oni su zaduženi za najteže zadatke na 'Farmi' i prvi moraju jesti, pa onda mi", jasan je bio Dejan. "Nije moglo bolje", zaključio je Mario o slasnoj nagradi.

Dok Fikret šeta i napušta 'Farmu', nailazi na neočekivano pismo. Darkovom samotnjačkom životu došao je kraj, uskoro mu je stigao Fikret. "Sretan sam što vidim Darka, na svom je mjestu i zna sve što treba", zaključio je Fikret. "Iskreno, iznenadio sam se kad sam vidio Kikija, nisam ga očekivao", dodao je Darko i pristavio kavu za sebe i Fikreta. Komentirali su stanje na 'Farmi', a Darko je dobio brojne vrijedne informacije.

Kandidatima su, povodom slavlja zbog zadatka, stigli slavonski svirači. "Dan nakon arene nam je najdraži, jedini dan kad stavimo mozak na pašu", sretna je bila Nikolina. "Kad malo bolje pogledam, vidim da nas je puno veseljaka", dodao je Mario. Za kraj, Jelena je s Harisom porazgovarala o njegovoj svađi s Dejanom. "Neću više ni spavati kraj njega", rekao je Haris. "Znam svoju granicu, zašto sam se odmaknuo i to je to", zaključio je o sebi ovotjedni vođa obitelji.

