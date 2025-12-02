Mario Regelja: Laura Prgomet je zavodljiva i zgodna, sve što simpatična otrovnica treba biti

Novi singl grupe 'Ljubavnici' pod nazivom 'Otrovnica' u samo nekoliko dana osvojio je publiku, a njegov izvođač Mario Regelja otkrio je da iz stoji puno više od rasplesanog refrena. Kako je rekao za Net.hr, ideja je nastala sasvim spontano, no vrlo brzo se pretvorila u nešto što je iznenadilo u njega samog.

Foto: YouTube

- Pjesma je zabavna, pomalo i šaljiva. Ona je poziv na ples i dobru zabavu. Svatko ima svoju 'otrovnicu' zbog koje je život zanimljiviji i uzbudljiviji, pa se u njoj lako pronaći - započeo je Mario, dodajući kako publika odmah prepoznaje takvu energiju.

Spot je dodatno podigao interes jer se u glavnoj ulozi pojavljuje Laura Prgomet, zvijezda showa 'Gospodin savršeni'.

- Pratili smo reality 'Gospodin savršeni' i Laura nam je bila favorit i najzabavnija svojim izjavama. Isprva nismo razmišljali o suradnji, no Antonija je ovog ljeta predložila da upravo ona bude 'otrovnica' i ideja nam se odmah svidjela - prokomentirao je Regelja.

A Lauri je ta uloga legla savršeno.

- Laura je atraktivna, zgodna, zabavna i zavodljiva. Sve što jedna simpatična 'otrovnica' treba biti. Savršeno se uklopila u koncept pjesme - istaknuo je Mario.

- Bila je vrlo profesionalna. Kamera je voli. Fotogenična je i zna koketirati s objektivom. Sve je odradila iz prve i ispunila sva očekivanja. Redatelj Luka Grgas posebno ju hvali i sigurno će je angažirati i u budućim projektima - dodao je Regelja.

Mario je otkrio je kako su vizual sportu i estetiku razvijali s ekipom, ali ključnu riječ imala je upravo Laura.

- Imali smo zajedničku viziju koju je redatelj lijepo uokvirio. Laura je sama birala outfite uz Antonijinu pomoć. Iako je snimanje bilo na jako hladan dan, sve je odradila s osmijehom i bez prigovora - otkrio je Regelja.

Regelja ponovno surađuje s Antonijom Šolom, koja je i koautorica pjesme. Njihov zajednički rad, kako opisuje, teče lako i prirodno.

- Antonija je nepresušan izvor ideja i stvaralačke energije. Piše stalno, često i noću, a ja pratim njen tempo. Vjerujem njenoj intuiciji i uživam u procesu. Nevjerojatna je u lakoći kojom stvara tekstove i melodije, a zajedno se nadopunjujemo autorski i kada pišem za Ljubavnike jako dobro se prilagodi i prepoznaje naš stil glazbe i tekstova - priznao je Mario.

Foto: Instagram/Antonija Šola

Usto, naglasio je i da privatno i poslovno kod njih jednostavno postoji u istom balonu.

-.Kad se piše, postoji ta stvaralačka energija. Glazba je svijet za sebe i mi ga živimo, pa ne dijelimo to na privatno i poslovno - pojasnio je Regelja.

Iako se često nagađa o njegovim sljedećim koracima u vezi s Antonijom, na to pitanje ipak odgovara diplomatski.

- Neke stvari ipak treba ostaviti samo za sebe - prokomentirao je Mario, no kod Antonije najviše cijeni privatno - njezinu snagu i empatiju, a profesionalno - disciplinu i talent.

- Ona je rijetka kombinacija kreativnosti i upornosti - naglasio je Mario.

A na pitanje vezano uz blagdane, istaknuo je da će to biti malo odmora.

- Dovoljno da napunimo baterije i krenemo dalje - zaključio je Regelja.

Foto: Luka Čop