Mario Roth konačno odgovorio na pitanje kada će se ženiti

U Special Happy Showu na Happy FM-u gostovao je frontmen grupe Vigor - Mario Roth. Još kao dijete zanimao se za glazbu te počeo pjevati već sa šest godina. Iako je glazba obilježila njegov životni put, te emotivnim pjesmama dugi niz godina osvaja srca publike, manje je poznato kako je Mario čak deset godina proveo kao radijski voditelj koji je svirao samo u slobodno vrijeme.

Srećom, hobi se svim članovima grupe pretvorio u jedini posao koji rade, žive i u kojem uživaju zajedno sa svojom publikom. U razgovoru, Mario je kolegi Alenu Bičeviću potvrdio da je sretno zaljubljen i odgovorio na popularno pitanje – kada će se ženiti?

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Mario Roth tekstopisac je popularnih stihova "Još fališ do bola, ostarit' nemam s kime..." koji su karizmatične Osječane iz grupe Vigor prije više od deset godina vinuli u sam vrh domaće zabavne glazbe te im zauvijek promijenili živote.

- Mi smo 2013. izdali “Još fališ” i tada je to bila neka prekretnica u mom životu, ne samo u mome nego u životima mojih prijatelja koji sa mnom rade već jako dugo. Mi smo svi tada dali otkaze na svojim poslovima, išli smo onako glavom kroz zid… Ja sam osjetio da će se tu nešto dogoditi. Nisam znao što, ali instinkt me nije prevario, dogodilo se to što se dogodilo - već punih 13 godina bavimo se samo ovim i mogu reći da živimo svoje snove - kazao je pjevač.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Voditelju je Mario otkrio kako je omiljeni hit nastao obradom grčke pjesme Anne Vissi “Kanenas”.

- Kada sam čuo tu pjesmu prvi put, slučajno, možda neke 2012. ja sam ju na ‘repeat’ pustio jedno više od 40 puta i tada sam shvatio da ako ja to radim, ako je mene tako ponijela, da će i druge i nisam pogriješio. Do tada nisam slušao grčku glazbu. Slučajno je nekako ta pjesma pronašla put do mene, nisam uopće niti jedne riječi razumio, ali me oduševila melodija, predložio sam bendu da napravimo neku obradu… Morali smo naravno kontaktirati autore pjesme, koji su nam apsolutno dozvolili da to možemo napraviti. Ja sam napisao tekst na engleskom da znaju o čemu se radi i poslali smo snimak gdje ja to pjevam na hrvatskom, oduševili su se i tako je zapravo nastala pjesma… - rekao je.

Od tada nema nastupa na kojemu je ne izvode. Prošla godina im je kaže bila uspješna i radna, obilježili su je brojni koncerti, putovanja, druženja,…

- I novi album sa 16 pjesama. To je presjek svih onih pjesama koje smo snimali od izlaska prvog albuma. Nešto više od mjesec dana bio je najprodavaniji album u Hrvatskoj i nakon toga smo mjesecima bili pri samome vrhu. Mogu najaviti da na Valentinovo izlazi naša nova pjesma i naš novi spot, ljubavna je, naravno, o čemu ćemo mi u popularnoj glazbi pjevati nego o ljubavi i emocijama. Novi singl će biti i za ljeto i za jesen. Skupili smo nove materijale, nastavljamo suradnju s velikim autorima. Imamo velike planove i za ovu godinu… - rekao je.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Mario priznaje kako je tolerancija tajna njihovog zajedništva dugog već 25 godina.

- Mi smo šest različitih karaktera, različitih ljudi, naučiš biti tolerantan, popustljiv, svatko od nas ima vrline i mane, treba balansirati, ali mi smo prije svega prijatelji. To su oni ljudi kojih imaš malo u životu, ljudi za koje znaš da će ti uvijek biti tu….

Kao i u svakome poslu, tako i u glazbenim vodama ima lijepih i onih manje lijepih trenutaka, jedan od onih za pamćenje je svakako nezgoda koja se dogodila u Žminju.

- Prije nekih 6 godina, bilo je nekih dvije i pol, tri tisuće ljudi na koncertu i bilo je zaista fantastično, a ja volim prići publici, zagrliti ih, to ljude oraspoloži, popravi im dan… Nisam vidio i upao sam u rupu ispred pozornice, od metar i pol, baš je bila katastrofa, cijeli sam se izudarao,… Glumio sam naravno da je to baš tako trebalo biti, a bez pola zubi sam ostao… Bude svakakvih dogodovština…

Jedno vrijeme ovaj simpatični Slavonac sa zagrebačkom adresom bio je i vegan.

- Četiri mjeseca I nikada se nisam ljepše budio, spavao, imao više energije, bolji ten, nisam imao podočnjake, ali rapidno sam mršavio, tjelesna težina mi je bila katastrofa, shvatio da ja to ne mogu…

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Jednom si čak izjavio da ti je, mislim, pokojni Đorđe Novković rekao da ima dva pjevača koji vrhunski izgledaju, a pjevaju solidno i dva koja ne izgledaju, a pjevaju vrhunski. Koga bi on izabrao? – upitao je Alen.

- Rekao mi je da bi izabrao onoga koji izgleda odlično. Tada sam ja zapravo shvatio, čovjek je u pravu. Čije će postere obožavateljice lijepiti na zid? Ne radi se tu samo o glazbi, filmu, nego cijeloj industriji,… Kada si izložen moraš dobro izgledati, trebaš biti fit…

Imaš li vremena za ljubav? – upitao je voditelj.

- Kako ne! Naravno da se nađe vremena za ljubav,…mi smo ljudi osjećajna bića, ljubav je sve, samo da je malo više ljubavi, da se malo više volimo…

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Prošle godine si rekao da si zaljubljen, ali oženjen nisi? Ima li pitanja kada ćeš se ženiti?

- Pa ne. Pa odustali su.

A kada ćeš se ženiti?

- Ne bi htio da ispadne da ja sada nešto filozofiram i da me netko krivo shvati, svatko od nas je drugačiji svatko od nas bira put kojim će ići kroz svoj život. Ja smatram da za ljubav ne treba papir, da za ljubav ne treba potpis, nego da je ljubav koju ti daješ svaki dan dokaz ljubavi, a ne to što ću ja potpisati papir… Takav sam ja, ali poštujem svačiji izbor. Svi oko mene moji prijatelji su oženjeni, sve su moje prijateljice udane, ali ja nekako nisam od toga… - zaključio je Roth.