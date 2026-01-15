Letim nekim novim prostranstvima. To mi je dalo dodatni poticaj u svakom drugom segmentu života pa tako i kada je u pitanju autorstvo u glazbi, poručio je Roth
Mario Roth otkrio: Sretno sam zaljubljen već tri godine...
Frontmen grupe Vigor, Mario Roth, gostovao je u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u, gdje je voditelju Dini Termanu govorio o životnim vrijednostima, privatnosti, prijateljstvima, radu, strahu, ali i o novoj glazbenoj fazi benda koja uskoro stiže pred publiku. Iako je javna osoba, Roth jasno povlači granicu između posla i privatnog života.
"Moj posao je javan i s tim nemam nikakav problem, ali sve drugo u mom životu je privatna stvar. O tome ne volim previše govoriti. Ono što mogu reći jest da sam sretno zaljubljen već tri godine. Letim nekim novim prostranstvima. To mi je dalo dodatni poticaj u svakom drugom segmentu života pa tako i kada je u pitanju autorstvo u glazbi", istaknuo je.
Govoreći o odnosima, Roth naglašava važnost komunikacije.
"Najljepše je kad u životu imaš osobu pored sebe koja te voli upravo onakvog kakav jesi. Kad se ujutro probudiš bez maske, bez uloga, i znaš da možeš biti svoj. Svaka veza ima uspone i padove, ali sve se može riješiti zrelim razgovorom. Komunikacija je najbitnija. Sretan sam jer se sve posložilo, ostvarena sam osoba na svim poljima", kaže.
Dotaknuo se i teme ljubomore, naglašavajući razliku između emocije i kontrole: "Zdrava, mala doza ljubomore je ljudska. Ako ne osjetiš ništa, možda ti ni nije stalo ili ne voliš iskreno. Ali posesivnost je nešto sasvim drugo i tu nema ničega zdravog."
S godinama, priznaje, postao je selektivniji i kada su u pitanju ljudi koje pušta u svoj život.
"Imam zaista sjajnu ekipu oko sebe. Nemam puno prijatelja u životu jer sam shvatio da nisu svi ljudi iskreni i da ti ne žele svi dobro. Zato se čovjek treba okružiti ljudima koji iz njega izvlače ono najbolje, da bude što bolji čovjek. Moja ekipa prijatelja s kojima se družim već jako dugo upravo je takva. Uživamo u zajedničkom vremenu, znamo igrati 'Čovječe, ne ljuti se' i krenuti oko deset navečer, a završiti tek oko tri ujutro", priča glazbenik za Happy FM.
Za fanove grupe Vigor posebno je zanimljiva bila najava nove pjesme.
"Nova pjesma trebala bi izaći za mjesec ili dva. Riječ je o jednoj magičnoj baladi koja najavljuje preokret u našem glazbenom izričaju", otkrio je Roth. Svjestan je da promjene nose određeni rizik, ali smatra da je on nužan.
"I mi smo s godinama zreliji i mislim da naše pjesme trebaju rasti s nama. Ljudi koji se drže iste formule s vremenom postanu dosadni, i sebi i publici", zaključio je.
