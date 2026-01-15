Mario Roth otkrio: Sretno sam zaljubljen već tri godine...

Frontmen grupe Vigor, Mario Roth, gostovao je u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u, gdje je voditelju Dini Termanu govorio o životnim vrijednostima, privatnosti, prijateljstvima, radu, strahu, ali i o novoj glazbenoj fazi benda koja uskoro stiže pred publiku. Iako je javna osoba, Roth jasno povlači granicu između posla i privatnog života.

"Moj posao je javan i s tim nemam nikakav problem, ali sve drugo u mom životu je privatna stvar. O tome ne volim previše govoriti. Ono što mogu reći jest da sam sretno zaljubljen već tri godine. Letim nekim novim prostranstvima. To mi je dalo dodatni poticaj u svakom drugom segmentu života pa tako i kada je u pitanju autorstvo u glazbi", istaknuo je.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Govoreći o odnosima, Roth naglašava važnost komunikacije.

"Najljepše je kad u životu imaš osobu pored sebe koja te voli upravo onakvog kakav jesi. Kad se ujutro probudiš bez maske, bez uloga, i znaš da možeš biti svoj. Svaka veza ima uspone i padove, ali sve se može riješiti zrelim razgovorom. Komunikacija je najbitnija. Sretan sam jer se sve posložilo, ostvarena sam osoba na svim poljima", kaže.

Dotaknuo se i teme ljubomore, naglašavajući razliku između emocije i kontrole: "Zdrava, mala doza ljubomore je ljudska. Ako ne osjetiš ništa, možda ti ni nije stalo ili ne voliš iskreno. Ali posesivnost je nešto sasvim drugo i tu nema ničega zdravog."

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

S godinama, priznaje, postao je selektivniji i kada su u pitanju ljudi koje pušta u svoj život.

"Imam zaista sjajnu ekipu oko sebe. Nemam puno prijatelja u životu jer sam shvatio da nisu svi ljudi iskreni i da ti ne žele svi dobro. Zato se čovjek treba okružiti ljudima koji iz njega izvlače ono najbolje, da bude što bolji čovjek. Moja ekipa prijatelja s kojima se družim već jako dugo upravo je takva. Uživamo u zajedničkom vremenu, znamo igrati 'Čovječe, ne ljuti se' i krenuti oko deset navečer, a završiti tek oko tri ujutro", priča glazbenik za Happy FM.

Za fanove grupe Vigor posebno je zanimljiva bila najava nove pjesme.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

"Nova pjesma trebala bi izaći za mjesec ili dva. Riječ je o jednoj magičnoj baladi koja najavljuje preokret u našem glazbenom izričaju", otkrio je Roth. Svjestan je da promjene nose određeni rizik, ali smatra da je on nužan.

"I mi smo s godinama zreliji i mislim da naše pjesme trebaju rasti s nama. Ljudi koji se drže iste formule s vremenom postanu dosadni, i sebi i publici", zaključio je.