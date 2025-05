Inspirirao ga Mario Roth: Goran Navojec osmislio narodnjak pa ga otpjevao publici u 'TLZP'-u

U posljednjoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato, Marcela Oroši izazvala je pravu senzaciju u studiju svojom transformacijom u Vesnu Zmijanac i energičnom izvedbom pjesme "Kazni me, kazni".

Mario Roth je Marceli iskreno rekao da ga je bilo strah kako će se snaći s tim zadatkom, jer inače ne sluša takvu glazbu.

Foto: Luka Dubroja

- Kad sam vidio da ti je gljiva dala Vesnu Zmijanac, ja sam zaista ovih sedam dana bio u strahu, zato što znam da je to glazba koja tebi nije bliska i koju ti nisi slušala. Kad si krenula s prvim dijelom strah je apsolutno nestao, ti si to tako dobro odradila! Da netko tko sluša nešto sasvim drugo može to izvesti ovako... Molim te priznaj pred svima da si večeras istinski uživala - kazao je Roth Marceli što je inspiriralo Gorana Navojeca da osmisli pjesmu koju je na licu mjesta i otpjevao.

Foto: NOVA TV

- Sedam sam dana živio u strahu, nemoj me ni pitati kako mi je bilo! I priznaj, molim te priznaj da si uživala - zapjevao je Goran i oduševio cijeli studio.