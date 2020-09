Marissa iz hit serije 'The O.C.' je propala, uništila ju je ovisnost

<p>Zanosna i ležerna Marissa Cooper iz hit serije 'The O.C.' bila je lik kojeg su svi voljeli. Epizode su se napeto pratile od 2003. do 2007., ali tada je <strong>Mischa Barton</strong> (34), glumica koja ju je utjelovila, pala u zaborav. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prijatelji se vraćaju nakon 16 godina</strong></p><p> </p><p>Ovih su je se sada prisjetili mnogi jer su je fotografi ulovili kako uživa u vinu i zrakama sunca na stepenicama svog doma u Los Angelesu. Nosila je pletenu svjetlo ružičastu majicu i donji dio trenirke. Bila je neprepoznatljiva i nimalo nije sličila na modernu Marissu iz serije. </p><p> </p><p>Tijekom snimanja serije 'The O.C.' Mischa se sprijateljila s <strong>Lindsay Lohan</strong> (34) i <strong>Kelly Osbourne </strong>(35). Voljela je izlaziti i tulumariti pa je često punila i medijske stupce. U svibnju 2007. godine hospitalizirana je zbog miješanja tableta s alkoholom, a iste je godine i uhićena jer je vozila automobil, a nije imala važeću vozačku dozvolu.</p><p>Godinu kasnije osuđena je na tri godine zatvora uvjetno, morala je na predavanja o štetnosti alkohola te je morala platiti 2000 dolara kazne. Kasnije je u intervjuima isticala kako je u to vrijeme mislila da se od nje očekuje da partija, sve dok sama nije shvatila da to ne vodi ničemu dobrom. </p><p>U srpnju 2009. intervenirali su njezini roditelji i agent jer su zaključili da Mischa nije sposobna odletjeti u New York na jedan događaj. Nakon sastanka s njima uzela je jake sedative te se ubrzo onesvijestila. Odvezli su je u bolnicu, a ondje je prijetila kako će počiniti samoubojstvo. Doživjela je živčani slom pa je primljena u psihijatrijsku bolnicu.</p><p>Zbog lošeg životnog stila imala je i financijske probleme, a sve je započelo prije šest godina kada su tabloidi došli do podatka da je glumica u problemima jer nije platila hipoteku. Tužila je i vlastitu majku <strong>Nualu Barton</strong>, koja joj je svojevremeno bila menadžerica jer je zaključila da joj je uskraćivala plaću te je otjerala iz vlastite kuće.</p>