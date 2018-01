Markle je prekršila kraljevsko pravilo: 'Loša' navika glumice

Princ Harry (33) i glumica Meghan Markle (36) su u prvom službenom posjetu Walesu i dok su razgledavali dvorac Cardiff okružilo ih je stotine fanova koji su htjeli fotografiju s njima ili barem autogram. Djevojčica Caitlin Clark (10) bila je jedna od sretnijih, pa joj je Meghan prišla, pozdravila ju i potpisala joj se u bilježnicu.

Diolch Caerdydd! Thank you to everyone who made Prince Harry and Ms. Markle’s visit to Wales so very special. pic.twitter.com/jBFaafLJWC