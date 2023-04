Marko Bošnjak: 'Skoro sam pobijedio na Dori, a sada radim u fast foodu da platim račune...'

Mladi Marko Bošnjak (19), koji je prošle godine završio kao drugi na Dori, iza pobjednice Mije Dimšić (30), u gostovanju na Anteni Zagreb priznao je kako radi u fast foodu da bi preživio.

Požalio se da teško ujutro ustaje jer do kasno radi kao pomoćni radnik u jednom zagrebačkom fast foodu na Črnomercu. Tvrdi da radi i na blagajni te da po potrebi pere podove jer treba zaraditi za život i režije.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Nedavno se iz Berlina, gdje je studirao na BIMM institutu, smjer glazbeni biznis, preko noći odlučio vratiti u Zagreb.

- Probudio sam se jednu subotu i pomislio - zašto sam ja tu? Kupio sam kartu i u utorak sam već došao u Zagreb i rekao 'ajmo delati' - rekao je Marko.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Impulzivno donosim odluke, tako sam isto donio odluku da odem živjeti u Njemačku. Nije to neka hrabrost, nama mladima je to normalno, treba slušati sebe i slijediti svoj put. Imam i ja crnih dana, ali nastojim biti dobro - objasnio je dalje Pjevač koji je s pjesmom 'Moli za nas' završio na drugom mjestu Dore.

- Nije to meni uopće lijepo sjelo što sam drugi. Na Doru sam krenuo bez očekivanja, ali onda kada sam vidio reakcije ljudi i kada sam vidio da sam u trendingu i na kladionicama, baš je bio taj neki moment, sve je super – to je to. I onda sam shvatio da to ne ide baš onako kako smo zamislili – vidio glasove žirija... - ispričao je Marko i poručio da i nije bio sretan.

- U tom trenutku je valjda prestala moja vizija i apsolutno sam samo čekao da to pristojno odradim, da izađem van iz dvorane i da mogu onako plakati u miru. Jer mi je baš trebalo da otplačem i jesam, plakao sam - priznao je mladi pjevač koji se na Doru kako kaže planira vratiti tek kada bude siguran da ima pobjedničku pjesmu za Eurosong.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Moji planovi su da budem sretan i ispunjen i da do kraja godine izdam album. Nadam se da ću na ljeto imati gaže, zovite me da nastupam da mogu dati otkaz u fast foodu i živjeti od glazbe - zaključio je.

Inače, Marko, porijeklom iz Prozora-Rame, pozornost javnosti privukao je 2016. godine kad je kao dječak nastupao u showu 'Pinkove zvezdice'.

