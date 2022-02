Mladi pjevač iz Bosne iz Hercegovine, Marko Bošnjak (18), buduća je glazbena zvijezda koji je sa samo 12 godina pobijedio u popularnoj srpskoj emisiji 'Pinkove zvezdice'. Na prvom nastupu je rasplakao žiri s pjesmom 'One night only' i hrabro se borio sve do posljednjeg nastupa na kojem je otpjevao 'Što te nema' i osvojio srca diljem regije.

Naime, Marko nam je nedavno otkrio da se sjeća suza, sreće, lijepih i manje lijepih trenutaka. Uz to, priznao je da je u toj dobi medijska pozornost loše utjecala na njega, ali da je na kraju svega uspio izvući najbolje iz toga i ostao zahvalan na iskustvu.

Nakon kratke pauze, Bošnjak se na glazbenu scenu vratio s pjesmom ‘Moli za nas’ koju je otpjevao na ovogodišnjoj Dori i svojom izvedbom oduševio domaću i stranu publiku koja smatra da je pobjeda trebala pasti u njegove ruke, a ne mladoj pjevačici Miji Dimšić (29).

Uoči generalnih probi Bošnjak je isključivo za nas ispričao o svom iskustvu u Opatiji i Dori, njegovom osobnom favoritu i prijateljstvu sa ostalim natjecateljima.

- Naša druženja u Opatiji su odlična! Imali smo veliku želju za partijanjem, ali bili smo svjesni važnosti Dore. Kad god smo mogli družili smo se i podržavali jedni druge. Naše će prijateljstvo trajati i nakon natjecanja - rekao nam je Marko.

Na zadnju je probu došao u društvu pjevačice Tije (19), koja joj je, baš kao i Marku, ovo prvi nastup na Dori.

- Tia je moj favorit. Ona mi je dugogodišnja prijateljica, ima pjesmu koju bih i privatno slušao. Navijamo jedno za drugo i čak smo na jednoj probi pjevali bekvokale jedno drugome, ona za moju pjesmu 'Moli za nas', ja za njenu 'Voli me do neba' - ispričao je mladi pjevač.

U subotu je na kladionicama zauzeo visoko drugo mjesto, no rekao je da mu to nije stvaralo pritisak.

- Naprotiv, to mi je dalo dodatnu motivaciju i vjetar u leđa da dam sve od sebe i ispunim očekivanja - zaključio je Marko.

Podsjetimo, Hrvatsku će u svibnju na Eurosongu u Torinu predstavljati Mia Dimšić. Njezina pjesma 'Guilty Pleasure' na Dori je osvojila 91 bod i donijela joj pobjedu.