Marko Bošnjak u 'Nu2': 'Na ulici me nitko ne vrijeđa što sam gej'

Imam ja svoje momente dive, otvoreno će Marko Bošnjak gostujući u "Nedjeljom u 2" kod Aleksandra Stankovića. Ispričao je kako je uvijek spreman na intervjue i da ih ponekad odrađuje automatski, ali da se uvijek trudi biti iskren.

- Sestri sam još kao mali govorio da ću jednoga dana ići na Eurosong. Ona je vjerovala da je to moguće jer sam još s pet godina nastupao tako da do sada imam dosta utakmica u nogama – rekao je Marko.

Opisao je i kako je njegova pjevačka karijera krenula iz crkve.

- Tata je sestrama rekao da ne mogu na zbor u crkvu ako ne povedu i mene. Tako su me morale voditi sa sobom, a onda me časna sestra izvukla jer je uočila moj talent - priča Marko kako je sve počelo.

Dodao je kako njegove sestre nisu bile ljubomorne jer bolje pjeva od njih, a njegovom, kaže, malome mozgu bilo je jasno da je pjevanje njegov životni poziv.

Mladi glazbenik dolazi iz Prozor-Rame u Bosni i Hercegovini, a otkrio je da rodni kraj posjeti za Božić i Uskrs.

- I dalje mislim da sestre lijepo pjevaju, ali se u obitelji nitko ne bavi glazbom. Ja sam valjda prvi koji je napravio korak dalje. Ni danas mi nije problem zapjevati u crkvi. Volim crkvenu, duhovnu glazbu, taj dio mi je simpatičan - rekao je Marko.

Foto: Patricija Flikac/Pixsell

Od pobjede na Dori s pjesmom "Poison Cake" Marko je meta brojnih negativnih komentara i kritika jer je otvoreno progovorio o svojoj seksualnoj orijentaciji, istaknuvši da je na nju ponosan.

- Meni nitko na ulici ne prilazi da bi me vrijeđao što sam gay ili što mi je pjesma smeće. Što nam to govori? Ljudi su puno hrabriji na internetu nego kad te vide. To je vrijeme u kakvom mi živimo. Internet im je štit da mogu reći sve gadosti koje ne mogu reći uživo. Nikad ne možeš udovoljiti svima - rekao je pjevač.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dodao je da se susretao s maltretiranjem vršnjaka dok je odrastao jer je uvijek bio drugačiji od drugih.

- U Rami je djetinjstvo bilo živahno, ali je bilo i teško jer sam bio dijete koje se bavi pjevanjem. Lakše bi bilo da sam šutirao loptu - rekao je Marko te dodao: "Nekima sam bio super, neki me nisu mogli smisliti. Bilo je tu i bullyinga, ali ja sam to sve gradio kao svoju snagu. Dokazao sam sebi i drugima da što me ljudi više napadaju i žele me povući na dno, ja samo rastem i to mi donosi važne životne lekcije. Sretan sam što nisam uvijek imao lijep i lagan put jer bih bio emotivno dosta slabiji - rekao je

Marku je cilj ulazak u finale i što bolji plasman. "Moraš vjerovati u sebe i biti malo delulu, kako moja generacija kaže. Previše samouvjerenosti nekad može dobro doći jer ljudi osjete to", kaže. Napominje da neulazak u finale nije poraz.