Zabavna emisija 'Tvoje lice zvuči poznato' odbrojava do svoje posljednje epizode u ovoj sezoni. Kandidati su iz emisije u emisiju donosili zanimljive transformacije kojima su zabavljali publiku i raspoloženi žiri, no mjesta u finalu ima samo za njih četiri. Natjecanje se tako nastavlja za Marka Braića (29), Nedu Parmać (35), Fabijana Pavla Medvešeka (27) i Lu Jakelić (26). Marko nam je tim povodom ispričao što očekuje od finalne emisije.

- Čini mi se kako sam od šeste emisije zasjeo na prvo mjesto ukupnoga poretka. Mogu reći da sam očekivao ulazak u finale. Ne znam imam li šanse za pobjedu, kolege su stvarno dobili pjesme koje im jako dobro leže i vjerujem da ćete uživati u našim nastupima - ispričao je Marko za 24sata.

Inače je glumac, a smatra kako su mu glumačke vještine u showu pomogle.

- Ali zato su mi pjevačke i plesne odmogle. Svi smo imali nešto što nam ide više i nešto što nam ide manje - rekao je Marko i priznao kako je njegov osobni favorit u emisiji Lu Jakelić.

- Smatram kako je tijekom cijele sezone imala odlične transformacije koje još uvijek mogu prizvati u svojem sjećanju - kaže Braić. Sa svim kolegama se, kaže, slagao jednako dobro.

- Tako je bilo i sa žirijem. Mislim da su svi u žiriju davali jednako dobre komentare, ne bih mogao nekog posebno izdvojiti. U svakom slučaju oduševila me Indirina reakcija na moju imitaciju nje same. Jako je lijepo vidjeti osobu koju imitiraš sretnom zbog dobrog ishoda nastupa.

A što se tiče njegovih transformacija tijekom sezone emisije, bilo je onih koje je s veseljem odglumio, no ima i onih za koje žali što ih je uopće izveo.

- Najdraža mi je bila transformacija u Rag'n'Bone Mana zato što sam u toj transformaciji mogao pjevati. Tako sam stavio kvačicu i na polje pjevanja. Do tad sam morao drastično mijenjati boju glasa što mi nikada nije u potpunosti dozvoljavalo da se opustim i uživam kao Marko. Najomraženija mi je bila ona imitacije Camile, žao mi je što je to još uvijek na You Tubeu - ispričao nam je Marko.

Priznaje kako je svoje nastupe na televiziji počeo gledati najprije s društvom, no naposljetku je shvatio kako mu najviše odgovara gledati show dok je sam.

- Volim se sjećati kako je to bilo. U društvu, ljudi vide samo ono prikazano na televiziji pa se često osjećam čudno i usamljeno u tom sjećanju. Jako sam kritičan, ali se zato učim to prestati biti. Dozvoljavam si vidjeti što je dobro, a tek onda ono što je loše - zaključio je Marko.