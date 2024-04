Marko Cuccurin za 24sata o incidentu u pekari: Napad nije rješenje. Njoj nedostaje ljubavi

Vidim da se puno ljudi referirala na to da sam ja muškarac. Ne znam zašto i što se pod tim misli. Ne znam je li netko očekivao od mene da sam ja toj ženi trebao uzvratiti ili je udariti? Ovim putem bih apelirao da ljudi budu svjesni da nismo u dobu, a nismo zapravo niti trebali biti, kada je nasilje način na koji se rješavaju neki problemi, rekao nam je Marco Cuccurin (22) nakon što ga je u pekari napala žena. Marca gledatelji poznaju iz emisija 'Ples sa zvijezdama' i 'Zvijezde pjevaju', a mlađim generacijama je poznat s društvenih mreža na kojima je aktivan.

POGLEDAJTE VIDEO:

#stopnasilju ♬ original sound - Marco Cuccurin🥥 @markomarkec3 Zašto s 30 godina žena i dalje ne znam da nešto što nam se ne sviđa samo može izignorirati. Ne, nisam ozlijeđen, ništa me ne boli na tijelu, ali boli duša kad znam da se kao ljudi nekad i dalje ponašamo kao dinosauri. #nasilje

'Nikad ženu ne bih napao'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Brojni su mu ispod videa u kojem je objasnio što se dogodilo pisali da je 'muško i da se trebao obraniti'.

- Da sam to napravio, mene bi kao muškarca koji je napao ženu, svi drugi napali, a ne samo to. Ja, niti muškarca niti ženu ne bih nikada napao. Nikakav napad nije rješenje. Mislim da više boli kada si prema osobi koja ti je nanijela neke zlo, ti još pristojniji. Ljude boli dobrota i ljude boli kada nisi isfrustriran kao oni - rekao je Marco.

'Takvih ljudi ima puno'

- Ovim putem želim reći da sam ja itekako muškarac. To pokazujem svojom dobrotom i smirenošću i time što na kraju dana tu ženu želim razumjeti. Mislim da sam ispao džentlmen. Siguran sam da je to napravila prije svega jer joj je nedostajala ljubav. Ako vi slučajno vidite nekog takvog, zagrlite ih i dajte takvoj osobi ljubavi, nije ona jedina. Takvih ljudi poput te žene u pekari ima puno. Grozno mi je što je ljudima uopće pod normalno da ako si muškarac - moraš se tući - dodao je.

Foto: Instagram

'Zaletjela se na mene'

Prisjetimo se, Marco je u ponedjeljak na društvenim mrežama rekao da ga je žena u pekari odjednom napala.

- Pitao sam ženu čeka li red, a ona me samo hladno pogledala i maknula se od mene na skroz drugi kraj pekare. Pet sekundi nakon vraća se na to mjesto pokraj mene i cijelo vrijeme me čudno gleda. Imala je dvije putne torbe na sebi i odjednom se zaletjela na mene s tim torbama da me namjerno lupi i potom je otišla u drugom smjeru - rekao je.