Marko Grubnić ima novoga ljubimca: 'Dugo smo te sanjali'

Najnoviji član naše obitelji. Dugo smo te čekali i sanjali. Dobrodošao kući, naš mali medo. Tako je Marko Grubnić predstavio svoje novo pojačanje, pomeranca Harpera. Čim je pas stigao, nije se zadržao na 'upoznavanju doma', nego je odmah odradio i mini photosession.

Mali pomeranac bez problema se uklopio među Caspera i Castra, ostale Markove pse.

- Već si tako duboko voljen, a mi ti obećajemo da ćemo te štititi, brinuti o tebi, maziti te i voljeti više nego što riječi mogu izraziti, do kraja naših života - dodao je Grubnić.

Harper je vrlo brzo osvojio i simpatije na društvenim mrežama.

'Presladak', 'Prekrasan', 'Med medeni', 'Kojim divnim ljubimcima si okružen, uh savršeni su, blago tebi i njima sa tobom', 'Kakvi slatkiši', pisali su pratitelji.

Grubnić nikad nije skrivao koliko su mu važni ljubimci. Svojim psima za svaki rođendan pripremi pravu zabavu, a često ih obraduje i posebnim poklonima.

- Psi su naša poveznica s rajem. Toliko sam sretan što imam svoje dvije slatke pahuljice. Nema ništa istinitije na ovom svijetu od njihove LJUBAVI, Oni će te naučiti čistoj i najiskrenijoj bezuvjetnoj LJUBAVI - poručio je ranije na Instagramu.

Foto: Instagram/Marko Grubnić

Prvog pomeranca, Caspera, nabavio je u Rusiji, a ubrzo je shvatio da bi mu dobro došlo društvo, pa je iz Hrvatske stigao i Castro.

- Ako nemate psa, barem jednog, možda nije nužno nešto krivo s vama, ali možda nešto nije u redu s vašim životom...- napisao je u jednoj objavi Marko.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek