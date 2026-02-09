Modni stilist na društvenim je mrežama predstavio pomeranca Harpera, koji se bez problema uklopio među njegove ostale pse
Marko Grubnić ima novoga ljubimca: 'Dugo smo te sanjali'
Najnoviji član naše obitelji. Dugo smo te čekali i sanjali. Dobrodošao kući, naš mali medo. Tako je Marko Grubnić predstavio svoje novo pojačanje, pomeranca Harpera. Čim je pas stigao, nije se zadržao na 'upoznavanju doma', nego je odmah odradio i mini photosession.
Mali pomeranac bez problema se uklopio među Caspera i Castra, ostale Markove pse.
- Već si tako duboko voljen, a mi ti obećajemo da ćemo te štititi, brinuti o tebi, maziti te i voljeti više nego što riječi mogu izraziti, do kraja naših života - dodao je Grubnić.
Harper je vrlo brzo osvojio i simpatije na društvenim mrežama.
'Presladak', 'Prekrasan', 'Med medeni', 'Kojim divnim ljubimcima si okružen, uh savršeni su, blago tebi i njima sa tobom', 'Kakvi slatkiši', pisali su pratitelji.
Grubnić nikad nije skrivao koliko su mu važni ljubimci. Svojim psima za svaki rođendan pripremi pravu zabavu, a često ih obraduje i posebnim poklonima.
- Psi su naša poveznica s rajem. Toliko sam sretan što imam svoje dvije slatke pahuljice. Nema ništa istinitije na ovom svijetu od njihove LJUBAVI, Oni će te naučiti čistoj i najiskrenijoj bezuvjetnoj LJUBAVI - poručio je ranije na Instagramu.
Prvog pomeranca, Caspera, nabavio je u Rusiji, a ubrzo je shvatio da bi mu dobro došlo društvo, pa je iz Hrvatske stigao i Castro.
- Ako nemate psa, barem jednog, možda nije nužno nešto krivo s vama, ali možda nešto nije u redu s vašim životom...- napisao je u jednoj objavi Marko.
