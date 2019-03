Marko Grubnić: Mama je nakon mog nastupa plakala od sreće

Dosta je bilo da ljudi imaju pogrešnu sliku o meni. Odlučio sam se u ovom showu ‘ogoliti’ i dati sve od sebe da ljudi upoznaju pravoga mene, rekao nam je Marko Grubnić (36).

Modni stilist u prvoj epizodi showa “Ples sa zvijezdama” otplesao je strastveni paso doble. On i njegova mentorica Ela Vuković za svoj su nastup dobili 32 boda. Pripremao se oko mjesec dana, ali i paralelno radio na idućoj koreografiji.

Za Elu i sebe kaže da su pravi štreberi, a prije početka showa imao je samo jednu želju:

- Dvije minute prije izlaska moram biti koncentriran kako bih ušao u svoj lik - kaže.

Obitelj i prijatelji su bili u pozitivnom šoku. Uz majku, koja je pustila suzu, Markova najveća potpora bila je Maja Šuput (39).

- Maja nije disala i srce joj je umalo stalo. Rekla mi je kako u životu nije imala toliko veliku tremu. Ja uopće nisam imao tremu - dodao je Grubnić, koji je odradio sve kako su mentorica i on planirali. Dogodila se jedna pogreška. Ona tehničke prirode.

- Suknja koju sam trebao strgnuti s Ele jednostavno se nije dala skinuti. Izvukao sam zadnji atom snage i doslovno je iščupao s nje, u zadnjem taktu sam se digao u zrak. Gledatelji to ipak nisu primijetili, a kamoli zamjerili. Takve stvari su najnormalnije kad program ide uživo. Najbitnije je da smo to preživjeli. I to uspješno - kaže Marko koji još ne može odlučiti koji par mu je osvojio srce.

- Ecija mi je otkriće, Viktoriju i Sonju volim cijeli život, Kedžin glas obožavam, sa Šarićem se neprestano smijem, a s Nives se volim maziti - rekao je Marko, koji je veliki ljubitelj sportskog stila života, ali ipak dan nakon nastupa morao je preskočiti odlazak u teretanu.

- Želim dati tisuću posto, najviše zbog publike. I oni su bitan dio showa. To su ljudi koji me motiviraju i daju mi vjetar u leđa - dodao je Marko, koji se već sprema s partnericom napraviti spektakl u idućoj emisiji.

- Puno radimo na našoj koreografiji i zasad ću vam samo reći da sljedeće nedjelje očekujete zabavu i samo zabavu - kaže Marko.