Marko Grubnić otkriva beauty tajne: 'Ne volim muškarce u štiklama, preferiram udobnost'

Modni stilist Marko Grubnić, jedan od najprepoznatljivijih stilskih faca u Hrvatskoj, otkrio je za Net.hr svoje beauty rituale, ljubav prema modi, ali i kako izgleda njegov privatni život iza kamera. Iako uvijek besprijekorno dotjeran, Marko tvrdi da je njegova tajna zapravo vrlo jednostavna - disciplina i rutina.

Foto: Instagram

Kaže da mu je zdravlje kože najveći prioritet te da već godinama koristi istu kombinaciju seruma i krema. Jutarnja i večernja rutina potpuno su mu iste: temeljito čišćenje, kolagen boosteri i vitamini za sjaj. Ne pretjeruje s tretmanima; dvaput godišnje odlazi na Hydrafacial, a povremeno radi baby botoks i tretman profhilo, koji kaže da mu je 'apsolutno otkriće'.

Foto: Instagram

Zube povjerava doktorici Tatjani, za koju kaže da mu je uljepšala osmijeh do savršenstva.

- Ne biste vjerovali, ja ne primijetim kako je netko odjeven, ali svakako primijetim kakav netko ima osmijeh. To mi je izuzetno važno i jako sam redovit na kontrolama i njezi zubi - rekao je.

Foto: Instagram

Marko ne skriva da i šminka ima važnu ulogu u njegovom poslu. Otkrio je da ga lagani make-up opušta i daje mu sigurnost pred kamerama, a u posljednje vrijeme ne može prestati hvaliti CC kremu koja mu, kaže, daje savršeni prirodni izgled.

U kozmetičkoj torbici uvijek nosi sve osnovno - od brijača i seruma do udlaga za zube bez kojih ne spava. Iako voli isprobavati nove proizvode, redovito se razočara skupim brendovima, dok ga neki jeftiniji serumi oduševe daleko više.

- Dobra hidratantna krema, dobar serum… to je nešto bez čega sigurno ne idem na put - rekao je Grubnić.

Foto: Instagram

Kad su frizure u pitanju, Grubnić priznaje da je zahtjevan. Kratka kosa, tvrdi, traži više pažnje nego što ljudi misle. Potpuno vjeruje svojoj frizerki Danijeli, kod koje šišanje doživljava kao ritual.

Foto: Instagram

U ormaru mu, kaže, ipak prevladava jednostavnost: bijele majice, traperice, kožne jakne i tenisice. Iako voli dizajnerske komade, često kupuje odjeću na platformama za rabljene luksuzne stvari. Obožava torbice, koje naziva svojim 'fetišem', i uvijek prati trendove.

- Puno stvari, recimo, i prodam, ali i kupim na platformi za kupnju i prodaju rabljene dizajnerske odjeće jer to mi je savršena platforma ako nešto baš ne nosim dugo ili, eto, mi se više ne sviđa, da to tamo prodam - poručio je Marko.

Foto: Instagram

Kod kuće je, kaže, potpuno drugačiji. Zagreb mu je oaza mira, a najveću sreću donose mu njegovi psi. Tvrdi da ne može zamisliti život bez njih i da ga upravo oni pune energijom.

Što se tiče kritika, Marko je jasan - ne pogađa ga tuđe mišljenje, ali ne tolerira govor mržnje.

- Prvo gledam tko govori, a tek onda što govori. Sloboda govora ne znači da možeš vrijeđati koga želiš - poručuje.

A na pitanje o muškarcima u štiklama, Marko je jednostavan kao i uvijek: 'Ne volim muškarce u štiklama. Preferiram udobnost.'