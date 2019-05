Marko Grubnić: Predobar sam za plesnu školu, otvaram svoju

Marko Grubnić, polufinalist "Plesa sa zvijezdama" o svom životu, strastima, motivaciji i budućim ciljevima.

Koliko ti se život promijenio tijekom showa 'Ples sa zvijezdama'?

Promijenio mi se jako puno. Prije ovoga showa sam se bio povukao iz javnosti, našao sam svoj mir, našao sam smisao svog života, puno sam putovao, jako puno sam radio na sebi, naučio sam mnogim ljudima reći ne, puno ljudi sam maknuo iz svog života, dakle jako sam se koncentrirao na sebe i svoj život, da mi bude lijepo, da lijepo živim. Kada je došao taj poziv za Ples sa zvijezdama, moram priznati da sam dobro razmislio da li mi to treba i na kraju sam shvatio da mi je taj poziv došao u pravo vrijeme, kada sam ja

potpuno smiren, kada sam se izgradio kao osoba i došao je na najbolji mogući način. Shvatio sam to kao jednu priliku da dodatno uživam u životu, da naučim neke nove stvari, da upoznam neke nove ljude i upravo je tako to i bilo.

Možeš li zamisliti svoj život nakon završetka showa? Kolika će to biti promjena za tebe?

Mogu zamisliti i koliko god je ovo zapravo super projekt i koliko god se veselim svakom novom tjednu i svakom novom plesu, toliko sad već nekako čekam da ovo privedemo kraju i da se vratim svojim bližnjima i svom životu, jer sam stvarno i puno napravio, plešem trenutno 11. emisiju, polufinale, plesao sam gotovo cijelu sezonu. Mislim da ću se na neko vrijeme malo i distancirati od javnog života tako da ću se vratit u onu svoju rutinu koja je jako lijepa i život koji sam si posložio tako da eto, veseli me.

Kako izgleda tvoj prosječan dan tijekom trajanja showa? Koliko treniraš? Kako kratiš pauze između uvježbavanja plesova i treninga?

Sami ritam mog života se potpuno promijenio. Vježbam dva ili tri, a sada već i tri puta na dan s obzirom na to da plešemo dva plesa u svakoj emisiji. Uglavnom je to s probe na probu, probam još ubaciti i odlazak u teretanu. Rekli su mi da je ovo naporan projekt, ali nisam mislio da je baš ovoliko naporno. Trenutno od privatnog života nemam bas puno, jedva sam uspio sve posložiti da stignem na Majinu djevojačku i na svadbu, kada je krenuo show računao sam da ću do tih meni jako važnih događaja u životu ispasti iz showa pa ću u miru moći uživati. Ali eto, kako život piše romane, tako sam ja plesao i doplesao do polufinala. Morao sam se dobro izorganizirati da sve uspijem obaviti i da ništa ne pati. I uspio sam jer nikada si ne bih oprostio da sam propustio ovako nešto važno za moj život kao sto je svadba najbolje mi prijateljice.

Što jedeš/piješ prije/poslije treninga? Imaš li neku određenu rutinu?

Trudim se jesti zdravo. Nikada ne napuštam svoj dom bez da doručkujem, bez obzira na obaveze. Znam biti već u 7 sati na plesnom treningu, ali uvijek doručkujem prije i uvijek su to proteini da me drži energetski. Pobornik sam zdrave prehrane, međutim u zadnje vrijeme sam umoran i iscrpljen i vučem neke ozljede od plesa pa me organizam jako traži junk food, to jest dosta ugljikohidrata. S obzirom na to da slušam svoje tijelo, malo tu posustanem pa pojedem i pizzu i hamburger, čisto da dobijem dodatnu energiju da

mogu izdržati trening.

Koji je tvoj najdraži ples? Zašto?

Tango. Volim plesove u kojima se od mene traži da izvučem taj karakter, dominaciju, tu ulogu, pomalo malo i bezobrazluk i drskost. Prije početka showa sam mislio da su mi najdraži latinsko- američki plesovi, međutim pokazalo se u praksi kroz show da sam ipak bolji u standardnim i tu sam dobivao sve desetke. Tu je valcer, slowfox, pa i tango.. volim ta držanja, volim kad imam zadatak, kad imam ulogu, karakter, konkretne korake i koreografiju.

Hoćeš li nakon showa možda upisati plesnu školu?

Neću, jer nema potrebe sve plesove sam svladao i više nego dobro, a u prilog tome ide i činjenica da se upravo nalazim u polufinalu Plesa sa zvijezdama, ali razmišljam da ja otvorim svoju koja će se zvati 'Plesni dvoboj' i gdje će ljudi naučiti plesati u 30 sekundi obzirom da sam toliko puta završio u dvoboju, mislim da bi to bilo sjajno. Mislim da bih imao jako puno ljudi, jer jako puno ljudi navija za mene baš i tijekom tih dvoboja, svi nekako prate emisiju do samog kraja. Prvi put mi je to bilo šok, a sada me to stvarno i veseli. Ljudima je to napeto i mene to veseli. Sve je ovo show koji sad već privodimo kraju, a meni ostaje moj put koji sam prošao u Plesu sa zvijezdama i na kojega sam jako ponosan, a na to mislim na ove eliminacijske dvoboje gdje sam ja zaista pokazao crno na bijelo tehniku plesa i to koliko ja znam plesati. Već sam pokazao da mi ne treba plesna škola.

Što očekuješ od showa, misliš li da ćeš pobijediti?

Ne mislim da ću pobijediti i stvarno se ne opterećujem time. Jako puno sam napravio tijekom ovog showa i jako puno sam se trudio i ljudi su to negdje na pola sezone uspjeli prepoznati i čak nagraditi jer kada sam bio lošiji, oni su dignuli slušalicu, dali mi ruku i spasili me od eliminacija, tako da ponosan sam na to jer po tome sam shvatio da su pažljivo gledali svaki moj ples, zapamtili svaku moju emociju i bili uz mene. Mnoge sam iznenadio, Jako sam ponosan na taj dio, sretan sam što sam sudjelovao u ovom showu i imao prilike pokazati tko sam ja zaista. Ja sam jedan klinac koji jako voli raditi, koji se voli truditi, boriti i koji jako jako voli uveseljavati druge ljude. Meni je super ovaj moj put u Plesu sa zvijezdama gdje sam imao i uspona i padova, i boljih i lošijih plesova, i dvoboja, prolazaka i suza i ozljeda i to bih usporedio s EKG-om jer EKG čini život. Ako je ravna crta - to znači da sam konstanta, ili dobar ili loš, nije dobro jer ravna crta znači smrt, a ovo je život. Ljudi su to zaista primijetili i nagradili, te im se ja ovim putem svima

zahvaljujem od srca na podršci, i na ljubavi koju su mi dali... ja im to nikada neću zaboraviti...

Koja je najvažnija lekcija koju si naučio tijekom sudjelovanja u Plesu sa zvijezdama?

Kada sam ušao u ovaj show, bio sam redovit u teretani, jako puno sam trenirao i bio mi je izazov vidjeti do kuda moje tijelo može ići, odnosno koliko može izdržati sve napore, vježbe, treninge. Dokazao sam samom sebi da sam uspio izdržati do kraja i kondicijski i u svakom drugom pogledu. Ipak, najponosniji sam što sam uspio pobijediti samog sebe, uspio sam pokazati svoje emocije, pokazati ples s tim emocijama, ogoliti se pred cijelom državom, borio sam se pred očima Hrvatske, uspio sam uz sve neke, pa i loše međuljudske odnose, i dalje plesati i ostati koncentriran na ples i live emisije. Puno je stvari koje ljudi ne vide, koje se događaju na treninzima, iza kamere, bio sam i bolestan, bio sam dosta ozlijeđen, ali sve sam to uspio prikriti, odnosno otplesati kako treba te izvući zadnje atome snage iz sebe da to odradim profesionalno i na nivou.

Tko ti je, po tvom mišljenju, najveća konkurencija u showu?

Sva četiri para koja smo ostali, Sobin, Viktorija, Šarić i ja definitivno smo zaslužili biti u ovom polufinalu samo zato što smo zaista otplesali deset emisija, bezbroj plesova i koreografija . Tko god pobijedi, bit će zasluženo jer ovo je stvarno jedan vrlo težak projekt, svi smo ostali dobri, nijanse su male i mislim da će upravo one presuđivati, kao i stvar trenutka, odnosno što će se u toj emisiji dešavati, da li će netko slučajno pogriješiti i slično. Mislim da će zaista takve sitnice presuditi o pobjedniku. Ja nisam do te mjere ambiciozan i ne razmišljam o pobjedi. Uvijek sam išao emisiju, po emisiju i tako sam evo došao do polufinala, a možda i do finala jer sve je moguće. Neka pobjedi onaj tko će biti tu mrvicu bolji i simpatičniji jer zaista će te nijanse odlučivati. Kao što sam rekao, sve četvero smo zaslužili biti tu gdje jesmo upravo zbog tog truda, rada i energije koju smo u ples uložili.