Marko Grubnić: Siguran sam da ću biti najbolji tata na svijetu...

Modni stilist Marko Grubnić (37) o svojem ljubavnom životu ne voli puno govoriti te ga skriva podalje od očiju javnosti. Ni sam za sebe nije mislio da je neki tip od ljubavi, no to se promijenila, govori Grubnić u intervjuu za Miss7 magazin, koji možete kupiti na kioscima. Stilist priznaje kako mu je kroz cijelu karijeru u showbizzu nedostajala prisnost s nekim, a kad se to napokon dogodilo shvatio je što propušta.

Foto: Instagram;

- Kad sam se zaljubio, otkrio sam da sam osoba koja jako voli nekome pripadati, koja vola voljeti i biti voljena, koja je za ljubav spremna napraviti ama baš sve. Čak sam i valcer u 'Plesu sa zvijezdama' plesao s posvetom svojoj ljubavi - priča Grubnić koji je ispao prije samog polufinala showa od stand up komičara Ivana Šarića (35).

Zbog ljubavi je čak otišao iz Hrvatske, no zbog ljubavi se također i vratio.

Foto: Instagram;

- Bila je to veza s osobom s kojom sam pisao lijepu priču, a sada u tišini ispisujemo povijest. Bila je to najnježnija ljubav do sada, a istodobno i najgrublja. Ranila me, kako se kaže, nasmrt. Boljelo je kao nikada, toliko da sam gubio dah od boli. Ožiljak se urezao zauvijek. Ta je veza definitivno obilježila moj život. Jako sam mnogo naučio iz nje. Kraj je bio najbolniji na svijetu. No, istina je da ono što te ne ubije - ojača te - rekao je otvoreno stilist. Nakon slomljenog srca počeo je sagledavati stvari drugačije. Posvetio se treninzima, puno je čitao te na taj način pokušao pronaći svoj mir.

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zanimljivo je to s ljubavlju. Uvijek sam mislio da netko tko je ljubav moga života mora biti najuspješniji, najbogatiji, najpametniji, najnabildaniji, najljepši... Onda me život demantirao i poslao mi nekoga tko nije ništa od toga, ali je meni bio "naj". To valjda proživljavaju svi ljudi. Mislio sam da je to ljubav mojeg života. A onda sam shvatio da ljubav života ne boli, da je ona samo lijepa - zaključio je Grubnić koji svoju ljubav života tek očekuje.

Osim iščekivanja velike ljubavi, Grubnić ima još jednu želju.

Foto: Instagram;

- Volio bih se oženiti i zaista pripadati nekome. Ali, ono što mi je možda najvažnije na cijelom svijetu i za što ću se boriti cijelim svojim bićem jest to da postanem otac. To je ipak moja najveća životna želja i siguran sam da ću biti najbolji tata na svijetu - priznao je.