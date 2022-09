Marko Kutlić prekinuo s Nelom Đinđić: 'Bilo je dobroga, ali i grešaka. Možda je i ovo greška'

Bolje da kažemo mi nego da to prepriča netko drugi. Neobično, ali tako je. Naoko zatvaramo vrata da bi ih možda ponovno otvorili. Nakon četiri predivne godine u kojima smo ispreplitali privatno i poslovno i tražili mir i harmoniju za privatno, čini se da je nismo našli. Zato ćemo poslovno i dalje po starom, a privatno ćemo uzeti pauzu, obznanio je prekid veze s pjevačicom Antonelom Nelom Đinđić pjevač Marko Kutlić na društvenim mrežama.

Par je o vezi progovorio 2019. godine, ali sada se njihovi putevi, barem privatno, razilaze.

- Uvijek smo govorili da se bolje razumijemo kad je o poslu riječ pa ćemo točno tako i nastaviti. Zahvalni za zajedničke trenutke koji su nam pomogli da budemo bolji u mnogim segmentima.

- Napravili puno dobroga, a sigurno i dosta pogrešaka. Možda je ovo jedna od njih. To će nam vrijeme pokazati. Sada nam se baš čini da je ovo ispravna odluka i da smo napravili dobro. Hvala novinarima što će razumjeti da osim ove izjave nikakvih drugih po ovoj temi neće biti - zaključio je Kutlić.

Još donedavno objavljivali su na društvenim mrežama zajedničke fotografije, a snimili su i zajedničku pjesmu 'U zagrljaju spašeni'.

- Nitko me ne može razumjeti bolje od Marka i nikada neću moći objasniti neke stvari ljudima koji se ne bave ovim poslom. Pjevanje iziskuje mnogo žrtve, primjerice, česta izbivanja iz kuće, ali on razumije zašto to radim. Razumijem i ja njega. Puno nam je lakše nositi se s teškoćama kada imamo jedno drugoga - ispričala je svojevremeno Antonela.

