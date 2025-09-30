Obavijesti

NAKON DVIJE GODINE

Marko Kutlić stiže u Tvornicu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: silvija Kristo Crnjak

Marko Kutlić jedan je od naših najprepoznatljivijih i najtalentiranijih glazbenika ove generacije. Iza sebe ima brojne festivalske nagrade, koncerte i niz hitova

Nakon skoro dvije godine glazbenik Marko Kutlić vraća se na pozornicu kultnog prostora Tvornice Kulture da ispriča svoju priču na način kroz koji najbolje dopire do ljudi- kroz svoju glazbu! Povodom 08. Marta poznati glazbenik održat će veliki koncert u Tvornici Kulture u Zagrebu!

Marko Kutlić jedan je od naših najprepoznatljivijih i najtalentiranijih glazbenika ove generacije. Iza sebe ima brojne festivalske nagrade, koncerte i niz hitova, zbog čega je njegov odlazak sa glazbene scene mnoge iznenadio. Marko je otišao na skoro dvije godine kako bi se posvetio samoj srži glazbe, pronalasku sebe i odgovora koje je tražio.

Foto: silvija Kristo Crnjak

Prije odlaska na svoj put Marko je 23.11.2023. u Tvornici Kulture održao najveći koncert u svojoj dosadašnjoj karijeri gdje je 1200 ljudi u sav glas pjevalo njegove najpoznatije pjesme i nakon toga se povukao iz svijeta showbiza. Sada je vrijeme za povratak u pomalo drugačijem ruhu!

Foto: silvija Kristo Crnjak

Ulaznice su u prodaji preko sustava Entrio.

