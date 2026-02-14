Marko Kutlić u najnapetijem trenutku Dore čitao knjigu: Pogledajte što ga je zaokupilo

Marko Kutlić nastupio je u drugoj polufinalnoj večeri Dore s pjesmom Neotuđivo te se uspješno plasirao u veliko finale koje će se održati u nedjelju. Njegov nastup osigurao mu je novo pojavljivanje na pozornici, no jednako se komentirao i ono što je pjevač radio dok su voditelji proglašavali tko prolazi u finale.

Foto: HRT

Naime, kamere su u green roomu nekoliko puta uhvatile Kutlića u nesvakidašnjem izdanju za jedno glazbeno natjecanje – umjesto druženja s članovima tima i ostalim natjecateljima, u ruci je držao knjigu i mirno čitao. Taj prizor brzo je postao jedna od zapaženijih scena večeri.

Foto: HRTi/Screenshot

Riječ je o duhovnom klasiku Nasljeduj Krista, djelu koje je napisao Toma Kempenac. Odabir štiva dodatno je naglasio Kutlićevu povučenost i osobni pristup večeri koja je za većinu natjecatelja ispunjena napetošću i slavljem.