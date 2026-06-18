Marko Lasić Nered samo za Cafe pozirao kao Šime Vrsaljko

Nakon 20 godina ovih je dana stiglo i 'Srce vatreno 2'! Marko Lasić Nered (47) predstavio je nastavak jedne od najpoznatijih navijačkih pjesama u Hrvatskoj, a dok prve reakcije publike pristižu, najvažnije su mu one koje dolaze iz vlastitog doma.

Ako se njegovim kćerima Klari i Korini sviđa pjesma, a sin Karlo to potvrdi, zna da su napravili dobar posao. Od prvog 'Srca vatrenog' do danas promijenilo se mnogo toga. U dva desetljeća između dva 'Srca vatrena' Nered je postao suprug i otac troje djece, zavolio Camino i skupio dovoljno životnog iskustva da danas, kako kaže, na neke stvari gleda drukčije nego prije. No jedno je ostalo isto. I dalje će na ozbiljno pitanje najčešće odgovoriti šalom...

24SATA Zagreb: Glazbenik Marko Lasić Nered | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

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