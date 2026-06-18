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SAMO UZ 24SATA

Marko Lasić Nered samo za Cafe pozirao kao Šime Vrsaljko

Piše 24sata,
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Marko Lasić Nered samo za Cafe pozirao kao Šime Vrsaljko
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Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Profimedia/Promo/Instagram

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Nakon 20 godina ovih je dana stiglo i 'Srce vatreno 2'! Marko Lasić Nered (47) predstavio je nastavak jedne od najpoznatijih navijačkih pjesama u Hrvatskoj, a dok prve reakcije publike pristižu, najvažnije su mu one koje dolaze iz vlastitog doma.

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Ako se njegovim kćerima Klari i Korini sviđa pjesma, a sin Karlo to potvrdi, zna da su napravili dobar posao. Od prvog 'Srca vatrenog' do danas promijenilo se mnogo toga. U dva desetljeća između dva 'Srca vatrena' Nered je postao suprug i otac troje djece, zavolio Camino i skupio dovoljno životnog iskustva da danas, kako kaže, na neke stvari gleda drukčije nego prije. No jedno je ostalo isto. I dalje će na ozbiljno pitanje najčešće odgovoriti šalom...

24SATA Zagreb: Glazbenik Marko Lasić Nered
24SATA Zagreb: Glazbenik Marko Lasić Nered | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Donosimo recenziju serije 'Svjedok', istinita priča o ubojstvu, gubitku i preživljavanju. 'Gospodari svemira' su se vratili i, zapravo, su jako zabavni... Kino Tuškanac ovog ljeta predstavlja filmski ciklus 'Ljeto sa Spielbergom' pa donosimo priču velikog redatelja.

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Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

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Komentari 0
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