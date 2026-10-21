Marko napustio MasterChef: Imao je najbolju kremu, ispao je zbog ključnog dijela deserta

Nakon što su Andrea i Miro izborili sigurnost u prvoj fazi stres testa, borbu za ostanak u MasterChefu nastavili su Marija, Marko i Jakov. U drugoj fazi čekao ih je zahtjevan slastičarski zadatak – repliciranje deserta bivše MasterChef kandidatkinje Željke Bleuš. Njezin dolazak posebno je razveselio Mariju: „Ona mi je bila jako draga jer je isto s otoka.“

Kandidati su morali replicirati choux, desert koji spaja tehnike francuskog slastičarstva s okusima dalmatinske tradicije. Željka im je pokazala i tanjur s ušećerenim bademima, rožatom, limuncinima i korčulanskim klašunom, elementima koji su poslužili kao inspiracija za njezinu modernu kreaciju.

Foto: Luka Dubroja

„To je prvo što smo učili u francuskoj školi, ali ovo je spoj s dalmatinskom kuhinjom“, objasnila je Željka.

Pred kandidatima se našao recept na čak pet stranica, a za pripremu su imali 70 minuta. „Za ovo je najbitniji multitasking“, upozorila ih je Željka, naglasivši da je upravo tijesto ključna komponenta jer u slučaju pogreške gotovo da nema vremena za novi pokušaj. Dok je Marija bila samouvjerena jer je choux već pripremala, Marko se s njime susreo prvi put. „Prvi put vidim choux“, priznao je.

Sva tri kandidata uspjela su završiti svoje deserte na vrijeme, no kušanje je otkrilo niz tehničkih problema. Marko je napravio najbolju kremu među kandidatima, koju su chefovi opisali kao svilenkastu, ali nije uspio pravilno izvesti ključnu komponentu – choux tijesto. Problema je imala i Marija. „Činilo se da Marija vlada situacijom, ali na kraju se ispostavilo da baš nije tako“, komentirao je Stjepan.

Foto: Luka Dubroja

Na kraju je odluka chefova označila kraj MasterChef putovanja za Marka Oniška. „Marku nije pošlo za rukom da dobro napravi choux. Tako da ti danas napuštaš svoje MasterChef putovanje“, priopćio mu je Goran.

Marko se od natjecanja oprostio s jasnom željom da nastavi razvijati svoju strast prema kuhanju. „Imao sam tehničkih problema, ali naučio sam puno, da se treba boriti. Idem u ovom smjeru, pa ću vidjeti što će mi život donijeti“, rekao je te poručio da sigurno ostaje u gastronomiji.

Koji novi zadaci očekuju MasterChef kandidate ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV, a već sada na Nova Play.



