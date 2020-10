Marko oduševio kao Eleni: 'Od mahanja kose sam dobio upalu vratnih mišića, slomljen sam'

<p>U novoj epizodi emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' kandidati ponovno na pozornicu donose zanimljive izvedbe i transformacije, a s nestrpljenjem ih dočekuju <strong>Franjo Ridjan</strong> (35) i <strong>Maja Šuput</strong> (42). Tema ove epizode su pjesme koje su bile na Eurosongu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Grubnić se brine za stajlinge Indire, Maje, Nives...</strong></p><p><strong>Marko Braić </strong>probio je led. Transformirao se u zanosnu ciparsku pjevačicu <strong>Eleni Foureiru</strong> koja je predstavljala svoju zemlju na Eurosongu 2018. godine.</p><p>- Utjelovio si meni jednu od najdražih pjevačica. Otkrila sam je 2011. kada sam odselila u Grčku, imala je isto tako bujnu kosu, nešto malo svjetliju i ja sam se tog trenutka zaljubila u nju i njezinu kosu. Bila sam nekoliko puta na njezinim nastupima. Žena pjeva uživo i cijelo vrijeme pleše. Ti si to odradio kao da sam nju gledala - kazala je Nives Celzijus. </p><p>Indira je komentirala da je 'kosografija' bila čudo.</p><p>- Sigurna sam da, kao što je Eleni uložila jako puno truda i napora u ovaj svoj nastup, tako si i ti dao sve od sebe i uistinu sam uživala. Ti si živa vatra, srećo - rekla je Levak. </p><p>Igor Mešin zaključio je da ga gljiva baš ne mazi, ali i da joj on uzvraća istom mjerom.</p><p>- Daje ti stvarno zahtjevne koreografske zadatke, ti uvijek moraš nešto plesati i radiš to fantastično, a što se tiče izgleda podsjećaš me jako na drugu sezonu i Sašu Lozara. Kad bi njega obukli u žensko, prolaziš pokraj njega i gledaš koja je ovo nova ženska - rekao je Igor.</p><p>Marku je kod Eleni predstavljalo najveći izazov mlataranje kosom. 'Nikada ne bih rekao da mahanje kosom u stranu može biti tako teško. Dobio sam upalu vratnih mišića, boli me kuk, sav sam slomljen', kazao je Marko.</p><p> </p>