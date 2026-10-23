Marko Oniško: Iz MasterChefa sam izašao bogatiji za nova znanja i dragocjena prijateljstva

Marko Oniško (30) iz Jablanovca treći je kandidat koji je napustio MasterChef kuhinju. Stres test u 20. epizodi koji je uključivao repliciranje deserta bivše MasterChef kandidatkinje Željke Bleuš za Marka je rezultirao odlaskom kući, iako je imao najbolju kremu, no nije uspio pravilno izvesti tijesto koje je bilo ključna komponenta. Iako je ispao iz showa, Marko je sretan i ponosan.

- To je jedno od najintenzivnijih, najizazovnijih, ali ujedno i najvrjednijih iskustava u mom životu. Bio je to put ispunjen brojnim emocijama, neizvjesnošću, izazovima i trenucima koji su od mene zahtijevali da izađem iz vlastite zone komfora. Svaki novi zadatak bio je prilika za učenje, preispitivanje vlastitih sposobnosti i pomicanje osobnih granica - rekao nam je Marko.

Foto: Luka Dubroja

- Iako sam svjestan da nisam uspio pokazati svoj puni kulinarski potencijal, ponosan sam na hrabrost, trud i predanost koje sam uložio u ovo natjecanje. MasterChef me naučio da uspjeh nije isključivo rezultat koji ostvarimo, nego i sve ono što naučimo na putu do njega. Iz ovog iskustva izlazim bogatiji za nova znanja, dragocjena prijateljstva i uspomene koje ću dugo nositi sa sobom, ali prije svega s još većom željom da nastavim razvijati svoju ljubav prema kulinarstvu. Za mene MasterChef nije završetak jednog putovanja, već početak novog poglavlja - istaknulo je.

Ipak, žao mu je što u natjecanju nije ostao duže kako bi predstavio sve svoje kulinarske sposobnosti i znanje.

- Vjerujem da sam mogao pružiti više, no specifični uvjeti natjecanja, vremenski pritisak i izazovi koje MasterChef donosi ponekad ne dopuštaju da pokažete sve ono što znate i možete. Unatoč tome, ovo iskustvo za mene ima neprocjenjivu vrijednost jer mi je omogućilo da prepoznam vlastite prednosti, ali i područja u kojima još mogu napredovati - rekao je Marko.

Foto: Luka Dubroja

Iz MasterChefa će najviše pamtiti cjelokupno iskustvo koje je njega bilo jedno od posebnijih životnih poglavlja.

- Teško je izdvojiti samo jedan trenutak jer je svaki dio tog putovanja imao svoju vrijednost. Od prvog ulaska u MasterChef kuhinju, preko zahtjevnih kulinarskih izazova, pa sve do upoznavanja novih ljudi i suočavanja s vlastitim granicama, svaki je trenutak na svoj način pridonio mom osobnom i profesionalnom razvoju - naglasio je.

Upravo je upoznavanje novih ljudi vrijedan dio showa.

- Posebno bih izdvojio Filipa, Dominika, Matiju, Andreu, Jakova Livaju, Danijelu, Liberija i Josipa, s kojima sam ostvario posebno blizak odnos. Zajednički izazovi, međusobna podrška i brojni trenuci koje smo dijelili stvorili su povezanost koja nadilazi samo natjecanje. Iako smo u MasterChef kuhinju ušli kao konkurencija, iz nje nosim iskrena prijateljstva i uspomene koje će mi ostati za cijeli život - naglasio je.

Ne krije kako među kandidatima koji su ostali u showu ima svoje favorite.

- Nensi vidim kao jednu od najozbiljnijih kandidatkinja za osvajanje titule MasterChefa. Smatram da posjeduje izniman kulinarski potencijal, kreativnost i sposobnosti koje su potrebne za dolazak do samog vrha. S druge strane, moje navijačke simpatije su na Filipovoj strani, prvenstveno zbog prijateljstva koje smo izgradili tijekom natjecanja, ali i zbog njegovih kulinarskih kvaliteta. Naravno, svim kandidatima želim puno uspjeha jer znam koliko truda, odricanja i predanosti stoji iza svakog pojedinog izazova. Neka na kraju pobijedi najbolji - objasnio je.

Foto: privatna arhiva

Prisjetio se i svojih početaka u kuhinji, koji su se dogodilo već u ranom djetinjstvu.

- Moja ljubav prema kuhanju rodila se još u ranom djetinjstvu, uz majku, koja je imala važnu ulogu u mojim prvim susretima s kulinarstvom. Uz nju sam počeo otkrivati čari pripreme hrane, upoznavati različite namirnice i shvaćati koliko se ljubavi, truda i pažnje krije iza svakog jela. Ono što je u početku bila dječja znatiželja, s godinama je preraslo u istinsku strast i želju za neprestanim učenjem i usavršavanjem. Danas kuhanje doživljavam kao oblik umjetnosti i način izražavanja vlastite kreativnosti, a posebno mi je drago što su temelji te ljubavi nastali upravo u obiteljskom okruženju - istaknuo je Marko.

Otkrio nam je i kako je uopće došao do MasterChefa.

- Zanimljivo je da inicijativa za moju prijavu u MasterChef zapravo nije došla od mene, već od mog brata, koji je prepoznao moju ljubav prema kuhanju i odlučio me prijaviti u natjecanje. Njegova vjera u moje sposobnosti bila je dodatni poticaj da prihvatim izazov i odvažim se na iskustvo koje je uvelike nadilazilo moju svakodnevicu. Iako možda sam ne bih tako brzo donio odluku o prijavi, sada sam iznimno zahvalan što me brat potaknuo na taj korak - rekao nam je.

Foto: privatna arhiva

Iako s bratom radi u pogrebnom poduzeću, sada se planira više posvetiti kuhanju.

- Ovo iskustvo dodatno je učvrstilo moju želju za učenjem, usavršavanjem i razvijanjem vlastitih kulinarskih sposobnosti. Posebno mi znači što u tome imam veliku podršku brata s kojim radim, koji jako dobro zna koliko mi kuhanje znači i koliko ljubavi i predanosti ulažem u njega. Njegovo razumijevanje i podrška daju mi dodatnu motivaciju da nastavim slijediti svoje ambicije. Iako iznimno cijenim posao kojim se zajedno bavimo, kulinarstvo je područje u kojem vidim velik prostor za osobni i profesionalni razvoj. Vjerujem da je MasterChef bio tek početak jednog novog poglavlja i veselim se svim prilikama koje mi budućnost može donijeti - radosno je rekao Marko.

No, nije kuhanje jedino u čemu Marko uživa u slobodno vrijeme.

- Velika su mi strast adrenalin i aktivnosti koje donose uzbuđenje i nove izazove. Posebno uživam u kartingu i sličnim adrenalinskim aktivnostima koje zahtijevaju koncentraciju i brze reakcije. Po prirodi sam avanturističkog duha, volim istraživati nepoznato, isprobavati nove stvari i upuštati se u iskustva koja me izvlače iz svakodnevne rutine - otkrio nam je.

Dodaje kako je i veliki ljubitelj prirode i boravka na otvorenom.

- U prirodi pronalazim prijeko potreban mir i ravnotežu. Mislim da me upravo spoj adrenalina, avanturističkog duha i ljubavi prema prirodi najbolje opisuje i izvan MasterChef kuhinje - zaključio je Marko.



