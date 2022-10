Marko Pecotić i Silvia Dvornik viđeni prvi put u javnosti otkad su priznali da su ljubavni par

Pjevač Marko Pecotić Peco nedavno je objavio kako se razvodi od supruge Irene nakon 16 godina braka jer se zaljubio u drugu ženu. Zaljubio se u Silviju Dvornik, koja je prateći vokal u njegovom bendu, a sada su prvi put viđeni u javnosti, prenosi Dalmacija Danas.

POGLEDAJTE VIDEO:

Novopečeni par je snimljen na trjaketu iz Splita za Brač. Marko je na sebi imao kratku svijetloplavu majicu i plavu šiltericu, a Silvija je putovala u kratkoj rozoj kombinaciji.

Foto: Dalmacija danas

Par je izgledao opušteno, Silva je prebacila svoju ruku preko Pecinog ramena, te su uživali na suncu dok su putovali prema Supetru.

Nakon što je Peco prizna da se razvodi jer je zaljubljen u drugu ženu, u javnosti je viđen jedino na Omiškom polumaratonu koji je održan prije tjedan dana (bio je 105. od 130 natjecatelja). Tada nije davao nikakve izjave.

Foto: Instagram

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno - rekao je Marko pa onda i potvrdio za Slobodnu Dalmaciju:

Foto: Youtube/Screenshot

- Da, Silvia Dvornik i ja smo zajedno.

Osim što pjeva u Markovom bendu kao prateći vokal, Silvia je i modna savjetnica u jednom splitskom trgovačkom centru, a njezin dragi je član Četiri tenora te gradi solo karijeru. Ranije je bio u klapi Iskon.

Najčitaniji članci