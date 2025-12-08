Marko Perković Thomspon je najavio koncert u Poreču

S oduševljenjem najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati u Sportskoj dvorani Žatika u Poreču 10. siječnja 2026. Detaljne informacije bit će objavljene uskoro, objavljeno je na društvenim mrežama pjevača u ponedjeljak.

'Idemo', 'Hvala ti Bože', 'Bravo Istra', 'To je too', 'Ajde napokon', komentiraju fanovi.

Thompson je nedavno krenuo na dvoransku turneju u Hrvatskoj. Započeo je u Osijeku, gdje je imao dva koncerta. U nedjelju je imao prvi koncert u Varaždinu, a večeras održava i drugi. Nakon toga Thompson će nastupati u Zadru (12. i 13. prosinca 2025., Dvorana Krešimira Ćosića) te u Zagrebu (27. prosinca 2025., Arena Zagreb).

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Tomislav Tomašević i dalje tvrdi da koncerta 28. prosinca neće biti iako ga je Thompsonov tim zatražio.

- Još prije mjesec dana sam donio odluku i toga se držimo - rekao je.

- Ako Thompsonov menadžment smatra da je nešto u toj odluci protupravno, za to postoje pravni instrumenti - dodao je gradonačelnik.

Problem je nastao oko pozdrava na početku pjesme Bojna Čavoglave.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL