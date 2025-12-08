Izbornik Dalić otišao na koncert Thompsona pa ga ugostio u svom restoranu u Varaždinu

Marko Perković "Thompson" u sklopu dvorske turneje u nedjelju je održao prvi koncert u Varaždinu. To je bio prvi od dva koncerta, a drugi će održati u ponedjeljak u 20 sati. Na nedjeljnom koncertu bio je i Zlatko Dalić. Izbornik hrvatske reprezentacije tako se tek vratio iz Washingtona, gdje se održavao ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026, na kojem su Vatreni doznali protivnike za predstojeće veliko natjecanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:20 Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

Dalić je iz Varaždina na društvenim mrežama podijelio slike kao djelić atmosfere s koncerta.

"Domoljublje, ljubav, zajedništvo, vjera! Hrvatska", napisao je Dalić na Instagramu.

Sada je njegov restoran "The Family" ugostio popularnog pjevača. Na društvenim mrežama objavili su fotografiju Thompsona i Dalića.

"Velika nam je čast što smo danas imali priliku ugostiti Marka Perkovića Thompsona. Hvala vam na druženju i nadamo se ponovnoj posjeti!", napisali su.

Osim s Dalićem, Thompson je iskorisio posjet Varaždinu i posjetio je Županijsku palaču u kojoj se susreo sa županom Anđelkom Stričakom, saborskim zastupnikom Goranom Kaniškim, predsjednikom Županijske skupštine Krunoslavom Lukačićem, načelnicima i gradonačelnicima, županijskim vijećnicima, pročelnicima i članovima svih braniteljskih udruga i ratnih postrojbi. Tako su Thompsona među ostalim dočekali ratni pripadnici 5. bojne 1A brigade Tigrovi, 7. gardijske brigade "Pume", 104. brigade ZNG HV, Specijalne jedinice policije "Rode" , Posebne jedinice policije PU varaždin.

Pozdravljajući se s domaćinima, Thompson se posebno zahvalio prisutnim pripadnicima braniteljskih udruga.

- Iznimno mi je drago što sam imao prilike održati koncerte u Varaždinu, predivnom baroknom gradu, koji je u svojoj bogatoj povijesti bio i glavni grad Hrvatske. Predivno je bilo jučer vidjeti prepunu sportsku dvoranu koja je pjevala pjesme, veselila se i slavila naše zajedništvo i ponos. Poglavito je lijepo što je koncertu nazočio veliki broj mladih. Koristim priliku da se zahvalim županu Anđelku Stričaku na gostoprimstvu, ali i svim pripadnicima braniteljskih udruga koji su me ovako lijepo i srdačno dočekali - rekao je Thompson.

Foto: Grad Varaždin

Župan Stričak izrazio je zadovoljstvo što je imao prilike ugostiti ga, ali i najpoznatijeg Varaždinca, Dalića.

- Uz Markove pjesme lakše je bilo na prvoj crti, davale su nam snagu kad je bilo najteže. Njegove pjesme ostaju trajni zapis vremena u kojem se stvarala Hrvatska, odnosno podsjetnik su na ta vremena ranih devedesetih - rekao je Stričak.

Tokom susreta župan je izborniku Daliću predao majicu sa simbolom broja 100 koju su osmislili učenici Centra izvrsnosti iz likovne umjetnosti, a izradili djelatnici Zaštitne radionice Strukovne škole Varaždin. Majica je znak pažnje za plasman na Svjetsko nogometno prvenstvo, odnosno podsjetnik na utakmicu Hrvatske i Gibraltara koja je odigrana u Varaždinu, a koju je izbornik Dalić vodio po stoti puta.