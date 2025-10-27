Marko Petrić podijelio emotivan trenutak s kćeri: 'Čudo moje...'

Glumac Marko Petrić na svojim je profilima na društvenim mrežama objavio prvi video sebe i nedavno rođene kćeri Lily. Objava je raznježila njegove pratitelje koji su je komentirali prigodnim emojijima s motivima srca.

U objavi na Instagramu se vidi kako novopečeni otac u rukama drži bebu kojoj pjeva 'Ringišpil', poznati hit pjevača Đorđe Balaševića. U opisu uz emotivan video Petrić je kratko napisao 'Čudo moje'. Malenu Lily glumac ima s svojom suprugom, plesačicom Tinom Walme.

Foto: Marko Petrić

Sretnu vijest o rođenju djevojčice svojim je obožavateljima par objavio prije dva tjedna na svojim Instagram profilima. Fotografije koje su podijelili prikazuju bebine nožice te ruke roditelja koje ih drže. U opisu su pratiteljima otkrili i koje su ime odabrali za svoju kćer.

Da je trudna, plesačica je objavila još u svibnju ove godine. Uz fotografije svog supruga i sebe s trudničkim trbuščićem napisala je: 'Sretan Majčin dan svim majkama (i budućim majkama)'. Ispod objave nanizale su se mnogobrojne čestitke obožavatelja, ali i poznatih domaćih zvijezda poput Maje Šuput i Lane Klingor.

Mlada majka često je na svom Instagram profilu dijelila fotografije sebe u drugom stanju, a nedavno je objavila i video malene Lily u naručju djeda koji pleše s njom.

Ovaj je par svoju priču započeo zajedničkim sudjelovanjem u showu 'Ples sa zvijezdama', a svoju su vezu potvrdili 2021. godine. Vjenčali su se dvije godine kasnije u Zagrebu, čemu su prisustvovale mnoge domaće zvijezde, a Ivan Šarić za tu je prigodu uskočio u ulogu matičara.