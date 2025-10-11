Inače, da će po prvi puta postati roditelji glumac i plesačica pohvalili su se još početkom svibnja, kada je Valentina pokazala svoj trudnički trbuh
ČESTITKE SE NIŽU!
Marko Petrić i Valentina Walme postali su roditelji djevojčice: Evo i koje su ime odabrali
Marko Petrić i Valentina Walme imaju pravi razlog za slavlje. Naime, glumac i plesačica postali su roditelji djevojčice. Bračni par sretnom viješću pohvalio se i na društvenim mrežama.
- Lily - napisali su u opisu ispod objave, dok su ih obožavatelji zasipali brojnim čestitkama.
'Čestitke','Dobrodošla Lilika', 'Čestitan dragi ljudi iz dubine srca!!!', 'Dobro nam došla prijateljice mala!!', pisali su im.
Podsjetimo, da u njihovu obitelj stiže prinova, Marko i Valentina otkrili su još početkom svibnja, točnije na Majčin dan. Plesačica se tada na svojim društvenim mrežama pohvalila fotografijom na kojoj je pozirala sa suprugom Markom, ali i pokazala trudnički trbuh.
