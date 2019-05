Marko podijelio žiri, Nina se naježila: 'Oduševio si pjesmom'

Žiri showa 'Zvijezde ljetni hit' već nekoliko tjedana traži idealnog kandidata kojem će Tonči Huljić (57) napisati pjesmu. U večerašnjoj epizodi najviše pažnje privukao im je 21-godišnji Marko Omazić iz Livna koji je pjevao zadnji.

On je pjevao 'Selmu' Bijelog dugmeta i oduševio žiri u kojem osim Huljića sjede Andrea Andrassy (33), Nina Badrić (46), Petar Grašo (43) i Branko Đurić Đuro (56).

Foto: JEAN-PAUL PELISSIER

- Mislim da nismo mogli zamisliti ljepše zatvaranje večerašnje emisije nego s tobom. Oduševio si me odabirom pjesme, to je bilo hrabro, načinom na koji si je ti interpretirao. Da si s toliko godina toliko proživljeno otpjevao legendarnu pjesmu Bijelog dugmeta, to mi se posebno svidjelo. A neću ti ni reći koliko si zgodan - dijelila je komplimente Nina koja se i naježila dok je Marko pjevao.

- Neću te hvaliti jer su to već svi drugi učinili i ja se slažem. Sve mi je uvijek bilo isto, ti to točno naučiš i nepogrešiv si. Volio bih da mi sljedeći put nešto potpuno spontano, da improvizacija bude na licu mjesta. Šteta je da imaš takav glas, a da se potpuno ne predaš samouvjereno u nešto čime sigurno barataš - savjetovao mu je Tonči, a Nina se uopće ne slaže s njim pa mu je kontrirala.

Foto: JEAN-PAUL PELISSIER

- Sve što ti je Tonči rekao, za mene je potpuno suprotno. Bio si potpuno spontan, izuzetno slobodan. Imao si različite završetke fraza - rekla je Badrić.

- Ja se ne slažem s tobom, Tonči. Predvidio si jednu vrlo bitnu stvar. Čovjek je tu prvi put i ovo mu je prvi nastup. Njemu je u glavi milijun stvari. Odlično je otpjevao - nadovezao se i Grašo.

- Samo se treba opustiti, ne treba uplašen dolaziti ovdje - dodao je za kraj Tonči, napomenuvši da Marko čitavu raspravu ne shvati kao kritike nego kao dobronamjerne savjete.