Marko Tolja se prvi popeo na binu i zapjevao Severini, a ona zaplesala sa starim prijateljem

Sevka me zamolila da dođem zapjevati malo, od Sinatre pa nadalje... Nek je mirna i sretna sa što manje zlih ljudi oko nje. Vjerujem da će ovo biti party godine, rekao nam je pjevač Marko Tolja te za koju minutu prihvatio mikrofon u zagrebačkom klubu i uz stihove pjesme ''Fly me to the Moon'' čestitao slavljenici Severini 50. rođendan.

Naravno, slavljenica je prva zauzela plesni podij, a za partnera je izabrala starog prijatelja i modnog kritičara Nenada Korkuta.

- Seve je za mene naša Marlyinka, naše priajteljstvo je dugo i jako. Ona je i dalje mlada, ja sam malo ostario. Neka nastavi kao dosad, - rekao je Severinin prijatelj, Nenad Korkut.

Severina nije štedjela. Za rođendan je izabrala haljinu marke Balenciaga, cijene u iznosu od 14.000 kuna.

Atmosferu iz kluba na Instagramu je podijelio i Severinin PR-ovac Davor Grgin.

Na rođendanu je bilo 250 gostiju, a klub je bio uređen kao da je svadbeno slavlje. Na svakom stolu se nalazilo mnoštvo bijelih i ružičastih ruža, odnosno cvjetnih aranžmana te svijećnjaka.

